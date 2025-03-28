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Глава Красноярского края представил мастер-планы опорных городов в Арктике - РИА Новости, 28.03.2025
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11:02 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/kotyukov-2007881484.html
Глава Красноярского края представил мастер-планы опорных городов в Арктике
Глава Красноярского края представил мастер-планы опорных городов в Арктике - РИА Новости, 28.03.2025
Глава Красноярского края представил мастер-планы опорных городов в Арктике
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил президенту РФ Владимиру Путину мастер-планы арктических опорных городов региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:02:00+03:00
2025-03-28T11:02:00+03:00
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил президенту РФ Владимиру Путину мастер-планы арктических опорных городов региона, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, перспективы комплексного развития Арктики, разработки эффективных механизмов совместного использования и освоения богатых ресурсов заполярных территорий стали главными темами обсуждения на Международном арктическом форуме в Мурманске. Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин. Глава государства акцентировал внимание на важнейшем направлении – укреплении транспортного и логистического контура Арктики. "На форуме Владимиру Путину презентовали мастер-планы опорных городов Арктической зоны России. О развитии городской агломерации Норильск-Дудинка, а также поселка Диксон президенту рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков", - говорится в сообщении. В Норильске ведется комплексная реновация города: впервые за несколько десятков лет здесь строится новое жилье, идет ремонт коммунальных сетей, благоустройство, развивается социальная сфера. В Дудинке и Диксоне в рамках единой арктической субсидии началась модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры. По каждой территории сформированы планы действий с учетом перспектив загрузки Северного морского пути и реализации инвестиционных проектов. "Мы говорили о тех программах, которые уже реализуются, о том опыте, который мы получили при первых шагах и задачах, которые необходимо решать. В рамках пленарного заседания президент поставил особые акценты и необходимость выработки дополнительных государственных мер поддержки проектов развития арктической зоны России. Это вопросы, связанные с развитием экономических проектов, перевозок по Северному морскому пути, инфраструктуры городов и населенных пунктов Арктики, повышения качества жизни, расширения доступности социальных услуг и медицинской помощи. Многие вопросы требуют дополнительной серьезной проработки", - прокомментировал губернатор работу на форуме. По данным пресс-службы, эти и другие вопросы также обсудили на специальном совещании под председательством главы государства. "Даны четкие указания, и вместе с правительством РФ, с компаниями, которые работают в российской Арктике, будем эти планы оперативно прорабатывать и выходить на конкретные решения", – отметил Котюков.
https://ria.ru/20250213/kotyukov-1999094570.html
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красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков
Глава Красноярского края представил мастер-планы опорных городов в Арктике

Котюков представил мастер-планы красноярских опорных городов в Арктике

© Фото : Правительство Красноярского краяГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Правительство Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил президенту РФ Владимиру Путину мастер-планы арктических опорных городов региона, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, перспективы комплексного развития Арктики, разработки эффективных механизмов совместного использования и освоения богатых ресурсов заполярных территорий стали главными темами обсуждения на Международном арктическом форуме в Мурманске. Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин. Глава государства акцентировал внимание на важнейшем направлении – укреплении транспортного и логистического контура Арктики.
"На форуме Владимиру Путину презентовали мастер-планы опорных городов Арктической зоны России. О развитии городской агломерации Норильск-Дудинка, а также поселка Диксон президенту рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков", - говорится в сообщении.
В Норильске ведется комплексная реновация города: впервые за несколько десятков лет здесь строится новое жилье, идет ремонт коммунальных сетей, благоустройство, развивается социальная сфера. В Дудинке и Диксоне в рамках единой арктической субсидии началась модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры. По каждой территории сформированы планы действий с учетом перспектив загрузки Северного морского пути и реализации инвестиционных проектов.
"Мы говорили о тех программах, которые уже реализуются, о том опыте, который мы получили при первых шагах и задачах, которые необходимо решать. В рамках пленарного заседания президент поставил особые акценты и необходимость выработки дополнительных государственных мер поддержки проектов развития арктической зоны России. Это вопросы, связанные с развитием экономических проектов, перевозок по Северному морскому пути, инфраструктуры городов и населенных пунктов Арктики, повышения качества жизни, расширения доступности социальных услуг и медицинской помощи. Многие вопросы требуют дополнительной серьезной проработки", - прокомментировал губернатор работу на форуме.
По данным пресс-службы, эти и другие вопросы также обсудили на специальном совещании под председательством главы государства.
"Даны четкие указания, и вместе с правительством РФ, с компаниями, которые работают в российской Арктике, будем эти планы оперативно прорабатывать и выходить на конкретные решения", – отметил Котюков.
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