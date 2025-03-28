https://ria.ru/20250328/kotyukov-2007880949.html
Красноярский губернатор: в Хатанге мы видим серьезные планы по развитию
Красноярский губернатор: в Хатанге мы видим серьезные планы по развитию - РИА Новости, 28.03.2025
Красноярский губернатор: в Хатанге мы видим серьезные планы по развитию
В аэропорту Хатанги в этом году стартовал ремонт плоскостных сооружений, работы по ремонту будут продолжены, сообщил РИА Новости губернатор Красноярского края... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:01:00+03:00
2025-03-28T11:01:00+03:00
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красноярский край
михаил котюков
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. В аэропорту Хатанги в этом году стартовал ремонт плоскостных сооружений, работы по ремонту будут продолжены, сообщил РИА Новости губернатор Красноярского края Михаил Котюков на Международном арктическом форуме. По его словам, в ближайшие два года должна быть проведена работа, чтобы перрон позволял принимать и обслуживать самолеты различных типов, что существенно позволит увеличить транспортную доступность места. "Хатанга — уникальный населенный пункт в российской Арктике. В следующем году он будет отмечать 400 лет со дня образования. В Хатанге почти четыре века в суровых условиях живут люди и считают это лучшим местом на земле. Я не так давно там побывал, поговорил с местными жителями. Действительно, у людей горят глаза", — рассказал Котюков. Говоря о туристическом потенциале, глава региона отметил, что именно через Хатангу проложен самый короткий путь на Северный полюс. По его мнению, развитие населенного пункта позволит расширить и туристические программы, и исследовательские проекты по изучению Арктики, полюса и так далее. "Хатанга уже сейчас имеет первые необходимые элементы туристической инфраструктуры, которые могут принимать значительные группы туристов и организовывать маршруты из Хатанги по разным уголкам российской Арктики", — подытожил Котюков. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
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красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков
Красноярский губернатор: в Хатанге мы видим серьезные планы по развитию
Котюков: в аэропорту Хатанги начался ремонт плоскостных сооружений
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. В аэропорту Хатанги в этом году стартовал ремонт плоскостных сооружений, работы по ремонту будут продолжены, сообщил РИА Новости губернатор Красноярского края Михаил Котюков на Международном арктическом форуме.
По его словам, в ближайшие два года должна быть проведена работа, чтобы перрон позволял принимать и обслуживать самолеты различных типов, что существенно позволит увеличить транспортную доступность места.
"Хатанга — уникальный населенный пункт в российской Арктике. В следующем году он будет отмечать 400 лет со дня образования. В Хатанге почти четыре века в суровых условиях живут люди и считают это лучшим местом на земле. Я не так давно там побывал, поговорил с местными жителями. Действительно, у людей горят глаза", — рассказал Котюков.
Говоря о туристическом потенциале, глава региона отметил, что именно через Хатангу проложен самый короткий путь на Северный полюс. По его мнению, развитие населенного пункта позволит расширить и туристические программы, и исследовательские проекты по изучению Арктики, полюса и так далее.
"Хатанга уже сейчас имеет первые необходимые элементы туристической инфраструктуры, которые могут принимать значительные группы туристов и организовывать маршруты из Хатанги по разным уголкам российской Арктики", — подытожил Котюков.
VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.