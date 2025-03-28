https://ria.ru/20250328/kosachev-2007902265.html

Косачев выразил поддержку Гуцул

Косачев выразил поддержку Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025

Косачев выразил поддержку Гуцул

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил поддержку главе Гагаузии Евгении Гуцул, отметив, что безнаказанности властей Молдавии должен быть предел. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:04:00+03:00

2025-03-28T12:04:00+03:00

2025-03-28T12:05:00+03:00

в мире

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евгения гуцул

константин косачев

задержание главы гагаузии гуцул

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил поддержку главе Гагаузии Евгении Гуцул, отметив, что безнаказанности властей Молдавии должен быть предел. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. "Лучи поддержки башкану (главе) Гагаузии Евгении Александровне Гуцул! Бесконтрольности и безнаказанности нынешних властей Молдавии должен быть предел, который и пытаются положить оппозиционные Кишиневу силы", - написал Косачев в своём Telegram-канале. Он пожелал Гуцул "выдержки и уверенности в собственных силах". Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание проходит в пятницу.

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007893199.html

https://ria.ru/20250328/storonniki-2007875447.html

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