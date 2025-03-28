Косачев выразил поддержку Гуцул
Вице-спикер Совфеда Косачев: безнаказанности властей Молдавии должен быть предел
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил поддержку главе Гагаузии Евгении Гуцул, отметив, что безнаказанности властей Молдавии должен быть предел.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты.
Суд продолжил заседание по делу Гуцул
Вчера, 11:35
"Лучи поддержки башкану (главе) Гагаузии Евгении Александровне Гуцул! Бесконтрольности и безнаказанности нынешних властей Молдавии должен быть предел, который и пытаются положить оппозиционные Кишиневу силы", - написал Косачев в своём Telegram-канале.
Он пожелал Гуцул "выдержки и уверенности в собственных силах".
Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание проходит в пятницу.