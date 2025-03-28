Рейтинг@Mail.ru
Косачев выразил поддержку Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 28.03.2025 (обновлено: 12:05 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/kosachev-2007902265.html
Косачев выразил поддержку Гуцул
Косачев выразил поддержку Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
Косачев выразил поддержку Гуцул
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил поддержку главе Гагаузии Евгении Гуцул, отметив, что безнаказанности властей Молдавии должен быть предел. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:04:00+03:00
2025-03-28T12:05:00+03:00
в мире
гагаузия
евгения гуцул
константин косачев
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007884136_0:0:2263:1274_1920x0_80_0_0_ad71db7c360ff2525771cda891caf2e1.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил поддержку главе Гагаузии Евгении Гуцул, отметив, что безнаказанности властей Молдавии должен быть предел. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. "Лучи поддержки башкану (главе) Гагаузии Евгении Александровне Гуцул! Бесконтрольности и безнаказанности нынешних властей Молдавии должен быть предел, который и пытаются положить оппозиционные Кишиневу силы", - написал Косачев в своём Telegram-канале. Он пожелал Гуцул "выдержки и уверенности в собственных силах". Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание проходит в пятницу.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007893199.html
https://ria.ru/20250328/storonniki-2007875447.html
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007884136_12:0:2263:1688_1920x0_80_0_0_65bb511dea18e81170647c01bdd83a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, евгения гуцул, константин косачев, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Евгения Гуцул, Константин Косачев, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Косачев выразил поддержку Гуцул

Вице-спикер Совфеда Косачев: безнаказанности властей Молдавии должен быть предел

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил поддержку главе Гагаузии Евгении Гуцул, отметив, что безнаказанности властей Молдавии должен быть предел.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Суд продолжил заседание по делу Гуцул
Вчера, 11:35
"Лучи поддержки башкану (главе) Гагаузии Евгении Александровне Гуцул! Бесконтрольности и безнаказанности нынешних властей Молдавии должен быть предел, который и пытаются положить оппозиционные Кишиневу силы", - написал Косачев в своём Telegram-канале.
Он пожелал Гуцул "выдержки и уверенности в собственных силах".
Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание проходит в пятницу.
Представители оппозиции и их сторонники собрались у суда в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Сторонники Гуцул продолжают пикетировать суд в Кишиневе
Вчера, 10:38
 
В миреГагаузияЕвгения ГуцулКонстантин КосачевЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала