https://ria.ru/20250328/kirov-2008025752.html

В Кирове будут судить мужчину за похищение соперника своего пасынка

В Кирове будут судить мужчину за похищение соперника своего пасынка - РИА Новости, 28.03.2025

В Кирове будут судить мужчину за похищение соперника своего пасынка

Житель Кирова, который похитил 20-летнего юношу, поссорившегося с его пасынком из-за девушки, предстанет перед судом, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:38:00+03:00

2025-03-28T18:38:00+03:00

2025-03-28T18:38:00+03:00

происшествия

россия

киров

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Житель Кирова, который похитил 20-летнего юношу, поссорившегося с его пасынком из-за девушки, предстанет перед судом, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием установлено, что в ночь с 6 на 7 января 2025 года 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить 20-летнего местного жителя с целью обеспечить своему пасынку возможность выяснить с ним отношения из-за девушки. Обвиняемый привез похищенного в квартиру и пристегнул наручниками к батарее, после чего несколько раз выстрелил в него из пневматического газобаллонного пистолета. Через некоторое время потерпевшего отпустили, после чего он обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение) и части 2 статьи 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия). "Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20250319/pokhischenie-2005874696.html

https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, киров, следственный комитет россии (ск рф)