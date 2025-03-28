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В Кирове будут судить мужчину за похищение соперника своего пасынка
В Кирове будут судить мужчину за похищение соперника своего пасынка - РИА Новости, 28.03.2025
В Кирове будут судить мужчину за похищение соперника своего пасынка
Житель Кирова, который похитил 20-летнего юношу, поссорившегося с его пасынком из-за девушки, предстанет перед судом, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:38:00+03:00
2025-03-28T18:38:00+03:00
2025-03-28T18:38:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Житель Кирова, который похитил 20-летнего юношу, поссорившегося с его пасынком из-за девушки, предстанет перед судом, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием установлено, что в ночь с 6 на 7 января 2025 года 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить 20-летнего местного жителя с целью обеспечить своему пасынку возможность выяснить с ним отношения из-за девушки. Обвиняемый привез похищенного в квартиру и пристегнул наручниками к батарее, после чего несколько раз выстрелил в него из пневматического газобаллонного пистолета. Через некоторое время потерпевшего отпустили, после чего он обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение) и части 2 статьи 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия). "Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, россия, киров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове будут судить мужчину за похищение соперника своего пасынка
Жителя Кирова будут судить за похищение юноши, поссорившегося с его пасынком