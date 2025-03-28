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Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 28.03.2025 (обновлено: 21:32 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/kiev-2007959566.html
Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях
Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 28.03.2025
Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях
Командование поставило перед ВСУ задачу захватить новые участки в Курской области и хоть какую-то территорию в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:35:00+03:00
2025-03-28T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мар — РИА Новости. Командование поставило перед ВСУ задачу захватить новые участки в Курской области и хоть какую-то территорию в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север"."ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта (в Курской и Белгородской областях. — Прим. ред.). Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров", — сказал он.Судя по радиоэфиру, допросам пленных и поведению противника, можно утверждать, что этот приказ ВСУ действительно пытаются выполнить, но безуспешно, добавил собеседник агентства.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 70 тысяч человек, четыре сотни танков и тысячи единиц другой техники.При этом с 18 марта ВСУ пытаются вторгнуться в Белгородскую область. Российские войска отражают все атаки.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров.
https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html
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киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях

Киев приказал ВСУ захватить новые территории в Курской и Белгородской областях

© Getty Images / Andriy Dubchak/FrontlinerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / Andriy Dubchak/Frontliner
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мар — РИА Новости. Командование поставило перед ВСУ задачу захватить новые участки в Курской области и хоть какую-то территорию в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север".
"ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта (в Курской и Белгородской областях. — Прим. ред.). Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров", — сказал он.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Судя по радиоэфиру, допросам пленных и поведению противника, можно утверждать, что этот приказ ВСУ действительно пытаются выполнить, но безуспешно, добавил собеседник агентства.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 70 тысяч человек, четыре сотни танков и тысячи единиц другой техники.
При этом с 18 марта ВСУ пытаются вторгнуться в Белгородскую область. Российские войска отражают все атаки.
Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров.
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