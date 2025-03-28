https://ria.ru/20250328/kiev-2007959566.html

Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях

Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 28.03.2025

Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях

Командование поставило перед ВСУ задачу захватить новые участки в Курской области и хоть какую-то территорию в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:35:00+03:00

2025-03-28T15:35:00+03:00

2025-03-28T21:32:00+03:00

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мар — РИА Новости. Командование поставило перед ВСУ задачу захватить новые участки в Курской области и хоть какую-то территорию в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север"."ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта (в Курской и Белгородской областях. — Прим. ред.). Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров", — сказал он.Судя по радиоэфиру, допросам пленных и поведению противника, можно утверждать, что этот приказ ВСУ действительно пытаются выполнить, но безуспешно, добавил собеседник агентства.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 70 тысяч человек, четыре сотни танков и тысячи единиц другой техники.При этом с 18 марта ВСУ пытаются вторгнуться в Белгородскую область. Российские войска отражают все атаки.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров.

https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, вооруженные силы украины