ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
ВВС США нанесли 18 ударов по позициям хуситов в столице и провинции Йемена
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла вечером в пятницу 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Сане и провинции Саада на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили восемь налетов на штаб сил республиканской гвардии (бывшего элитного подразделения йеменской армии - ред.) в лагере в районе Ас-Савад на юге столицы Саны", - отметил источник.
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Кроме того, он указал, что еще восемь авиаударов "были направлены на объекты "Ансар Алла" в городе Саада, и еще два налета были совершены на объекты группировки в горах в районе Сахар на западе Саады".
США с 15 марта продолжают наносить удары по подконтрольным хуситам провинциям Йемена после того, как они пригрозили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.
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