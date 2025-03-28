https://ria.ru/20250328/khusity-2008058706.html

ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 28.03.2025

ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Авиация США нанесла вечером в пятницу 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Сане и провинции... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:58:00+03:00

2025-03-28T22:58:00+03:00

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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла вечером в пятницу 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Сане и провинции Саада на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили восемь налетов на штаб сил республиканской гвардии (бывшего элитного подразделения йеменской армии - ред.) в лагере в районе Ас-Савад на юге столицы Саны", - отметил источник.Кроме того, он указал, что еще восемь авиаударов "были направлены на объекты "Ансар Алла" в городе Саада, и еще два налета были совершены на объекты группировки в горах в районе Сахар на западе Саады".США с 15 марта продолжают наносить удары по подконтрольным хуситам провинциям Йемена после того, как они пригрозили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.

https://ria.ru/20250327/khusity-2007728282.html

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