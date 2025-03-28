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ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 28.03.2025
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22:58 28.03.2025 (обновлено: 23:11 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/khusity-2008058706.html
ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 28.03.2025
ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
Авиация США нанесла вечером в пятницу 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Сане и провинции... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:58:00+03:00
2025-03-28T23:11:00+03:00
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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла вечером в пятницу 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Сане и провинции Саада на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили восемь налетов на штаб сил республиканской гвардии (бывшего элитного подразделения йеменской армии - ред.) в лагере в районе Ас-Савад на юге столицы Саны", - отметил источник.Кроме того, он указал, что еще восемь авиаударов "были направлены на объекты "Ансар Алла" в городе Саада, и еще два налета были совершены на объекты группировки в горах в районе Сахар на западе Саады".США с 15 марта продолжают наносить удары по подконтрольным хуситам провинциям Йемена после того, как они пригрозили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.
https://ria.ru/20250327/khusity-2007728282.html
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в мире, йемен, сша, ансар алла
В мире, Йемен, США, Ансар Алла
ВВС США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

ВВС США нанесли 18 ударов по позициям хуситов в столице и провинции Йемена

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла вечером в пятницу 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Сане и провинции Саада на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили восемь налетов на штаб сил республиканской гвардии (бывшего элитного подразделения йеменской армии - ред.) в лагере в районе Ас-Савад на юге столицы Саны", - отметил источник.
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Кроме того, он указал, что еще восемь авиаударов "были направлены на объекты "Ансар Алла" в городе Саада, и еще два налета были совершены на объекты группировки в горах в районе Сахар на западе Саады".
США с 15 марта продолжают наносить удары по подконтрольным хуситам провинциям Йемена после того, как они пригрозили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.
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