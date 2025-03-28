https://ria.ru/20250328/khurgada-2007924808.html

Семья из Выборга находилась в потерпевшем крушение батискафе в Хургаде

Семья из Выборга находилась в потерпевшем крушение батискафе в Хургаде - РИА Новости, 28.03.2025

Семья из Выборга находилась в потерпевшем крушение батискафе в Хургаде

Семья из Выборга находилась в потерпевшем крушение батискафе в Хургаде - мать и двое детей погибли, отец и один из сыновей находятся в больнице, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:31:00+03:00

2025-03-28T13:31:00+03:00

2025-03-28T13:31:00+03:00

хургада

выборг

выборгский район

крушение батискафа в хургаде

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Семья из Выборга находилась в потерпевшем крушение батискафе в Хургаде - мать и двое детей погибли, отец и один из сыновей находятся в больнице, сообщила администрация Выборгского района Ленинградской области. "В батискафе, потерпевшем накануне крушение у побережья города Хургада в Египте, среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга. Мать и двое детей погибли. Отец и один из сыновей в настоящий момент находятся в больнице", - говорится в сообщении. Администрация Выборгского района ищет родственников семьи. Отмечается, что семье будет оказана вся необходимая помощь. В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.

https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007916581.html

хургада

выборг

выборгский район

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