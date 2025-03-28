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Напавшего на губернатора Чибиса штрафовали за хранение наркотиков - РИА Новости, 28.03.2025
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05:31 28.03.2025 (обновлено: 06:00 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/khranenie-2007847871.html
Напавшего на губернатора Чибиса штрафовали за хранение наркотиков
Напавшего на губернатора Чибиса штрафовали за хранение наркотиков - РИА Новости, 28.03.2025
Напавшего на губернатора Чибиса штрафовали за хранение наркотиков
Суд штрафовал Александра Быданова, покушавшегося в апреле прошлого года на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, дважды по 5 тысяч рублей за найденную у РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:31:00+03:00
2025-03-28T06:00:00+03:00
происшествия
россия
апатиты
андрей чибис
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд штрафовал Александра Быданова, покушавшегося в апреле прошлого года на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, дважды по 5 тысяч рублей за найденную у него после задержания марихуану, следует из судебных решений, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля прошлого года. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября прошлого года признали Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима. Областной суд оставил приговор в силе. Мировой суд 15 апреля прошлого года рассмотрел два административных дела в отношении Быданова. Согласно одному постановлению, он "не позднее 04 часов 48 минут 05 апреля 2024 года… незаконно хранил при себе вещество, массами 1,28 грамма, 1,6 грамма, 0,75 грамма, которое является наркотическим средством каннабис (марихуана)", во втором указана конопля массой 0,1 грамма. "Быданова Александра Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта – ред.) и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - постановил в обоих случаях суд. Марихуана указана и в приговоре Апатитского горсуда среди вещественных доказательств, однако по делу о нападении на Чибиса этот момент не учитывался. "Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, Быданову не вменялось; данный вопрос относится к предмету доказывания по уголовному делу, однако он не исследовался в присутствии присяжных заседателей, а потому, вопреки утверждению стороны обвинения, оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства положений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, не имеется", - указано в приговоре.
https://ria.ru/20250327/shtraf-2007701222.html
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происшествия, россия, апатиты, андрей чибис
Происшествия, Россия, Апатиты, Андрей Чибис
Напавшего на губернатора Чибиса штрафовали за хранение наркотиков

Напавшему на губернатора Чибиса выписывали штрафы за хранение наркотиков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд штрафовал Александра Быданова, покушавшегося в апреле прошлого года на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, дважды по 5 тысяч рублей за найденную у него после задержания марихуану, следует из судебных решений, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля прошлого года. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Защита Лебедева обжаловала штраф за осквернение религиозных символов
Вчера, 15:05
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября прошлого года признали Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима. Областной суд оставил приговор в силе.
Мировой суд 15 апреля прошлого года рассмотрел два административных дела в отношении Быданова. Согласно одному постановлению, он "не позднее 04 часов 48 минут 05 апреля 2024 года… незаконно хранил при себе вещество, массами 1,28 грамма, 1,6 грамма, 0,75 грамма, которое является наркотическим средством каннабис (марихуана)", во втором указана конопля массой 0,1 грамма.
"Быданова Александра Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта – ред.) и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - постановил в обоих случаях суд.
Марихуана указана и в приговоре Апатитского горсуда среди вещественных доказательств, однако по делу о нападении на Чибиса этот момент не учитывался.
"Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, Быданову не вменялось; данный вопрос относится к предмету доказывания по уголовному делу, однако он не исследовался в присутствии присяжных заседателей, а потому, вопреки утверждению стороны обвинения, оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства положений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, не имеется", - указано в приговоре.
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Правнучке Чкалова грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента
24 марта, 18:28
 
ПроисшествияРоссияАпатитыАндрей Чибис
 
 
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