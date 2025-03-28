https://ria.ru/20250328/khram-2007933823.html

Сторонники ПЦУ захватили второй храм канонической УПЦ под Киевом

Сторонники ПЦУ захватили второй храм канонической УПЦ под Киевом - РИА Новости, 28.03.2025

Сторонники ПЦУ захватили второй храм канонической УПЦ под Киевом

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили второй за день храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:09:00+03:00

2025-03-28T14:09:00+03:00

2025-03-28T14:44:00+03:00

религия

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украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

владимир зеленский

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белая церковь (город)

киевская область

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили второй за день храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, на этот раз – храм блаженной Ксении Петербургской, сообщает в пятницу местный телеканал "Первый казацкий". Телеканал ранее в пятницу сообщал, что сторонники ПЦУ захватили храм Рождества Христова канонической УПЦ в Белой Церкви Киевской области. "Второй храм УПЦ захвачен в Белой Церкви… Рейдерами был отобран у православных христиан храм Блаженной Ксении Петербургской УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Ранее в пятницу представляющий интересы канонической УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что большое количество сотрудников полиции вместе с представителями заповедника прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что в столице Украины начался захват Ближних пещер лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках с силовиками проникли в закрытое помещение монастыря. На входе в Ближние пещеры поменяли замки. Чекман также сообщал, что члены комиссии при министерстве культуры с полицейскими проникли в Дальние пещеры лавры, там также начали срезать замки. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250328/upts-2007922281.html

https://ria.ru/20250328/lavra-2007869957.html

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московский патриархат, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), владимир зеленский, украина, белая церковь (город), киевская область