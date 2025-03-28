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Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 28.03.2025 (обновлено: 16:25 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/kherson-2007964972.html
Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне
Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 28.03.2025
Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне
Удар российских войск по маршрутам поставок оружия в подконтрольном Киеву Херсоне уничтожил много бронетехники и боеприпасов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:55:00+03:00
2025-03-28T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Удар российских войск по маршрутам поставок оружия в подконтрольном Киеву Херсоне уничтожил много бронетехники и боеприпасов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Херсон, шикарные прилеты. &lt;…&gt; Удар был нанесен 27 марта в 15:00 по киевскому времени. Поразили овощебазу с боеприпасами — "овощи" детонировали до семи вечера. &lt;…&gt; Детонация и пожар говорят о том, что в составе присутствовали вагоны со снарядами и ракетами. По дополнительным сведениям, уничтожено много бронетехники — речь о десятках единиц", — сказал он.По словам подпольщика, теперь железнодорожный вокзал в Херсоне непригоден для приема и отправления поездов.Кроме того, удару подвергся и автовокзал, добавил Лебедев. Там уничтожены несколько пикапов с системами для запуска дронов вместе с расчетами дроноводов, уточнил он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250328/kiev-2007959566.html
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херсон, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне

Российские бойцы нанесли удар по маршрутам поставок оружия для ВСУ в Херсоне

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Удар российских войск по маршрутам поставок оружия в подконтрольном Киеву Херсоне уничтожил много бронетехники и боеприпасов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Херсон, шикарные прилеты. <…> Удар был нанесен 27 марта в 15:00 по киевскому времени. Поразили овощебазу с боеприпасами — "овощи" детонировали до семи вечера. <…> Детонация и пожар говорят о том, что в составе присутствовали вагоны со снарядами и ракетами. По дополнительным сведениям, уничтожено много бронетехники — речь о десятках единиц", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Вчера, 15:35
По словам подпольщика, теперь железнодорожный вокзал в Херсоне непригоден для приема и отправления поездов.
Кроме того, удару подвергся и автовокзал, добавил Лебедев. Там уничтожены несколько пикапов с системами для запуска дронов вместе с расчетами дроноводов, уточнил он.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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