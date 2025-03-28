https://ria.ru/20250328/kherson-2007964972.html

Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне

Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 28.03.2025

Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне

Удар российских войск по маршрутам поставок оружия в подконтрольном Киеву Херсоне уничтожил много бронетехники и боеприпасов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:55:00+03:00

2025-03-28T15:55:00+03:00

2025-03-28T16:25:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Удар российских войск по маршрутам поставок оружия в подконтрольном Киеву Херсоне уничтожил много бронетехники и боеприпасов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Херсон, шикарные прилеты. <…> Удар был нанесен 27 марта в 15:00 по киевскому времени. Поразили овощебазу с боеприпасами — "овощи" детонировали до семи вечера. <…> Детонация и пожар говорят о том, что в составе присутствовали вагоны со снарядами и ракетами. По дополнительным сведениям, уничтожено много бронетехники — речь о десятках единиц", — сказал он.По словам подпольщика, теперь железнодорожный вокзал в Херсоне непригоден для приема и отправления поездов.Кроме того, удару подвергся и автовокзал, добавил Лебедев. Там уничтожены несколько пикапов с системами для запуска дронов вместе с расчетами дроноводов, уточнил он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250328/kiev-2007959566.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсон, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина