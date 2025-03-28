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Эмиссия карт "Мир" в 2024 году выросла в 1,4 раза - РИА Новости, 28.03.2025
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18:43 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/karty-2008026217.html
Эмиссия карт "Мир" в 2024 году выросла в 1,4 раза
Эмиссия карт "Мир" в 2024 году выросла в 1,4 раза - РИА Новости, 28.03.2025
Эмиссия карт "Мир" в 2024 году выросла в 1,4 раза
Эмиссия карт "Мир" за 2024 год выросла в 1,4 раза и на 1 января 2025 года достигла 400,6 миллиона карт, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:43:00+03:00
2025-03-28T18:43:00+03:00
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Эмиссия карт "Мир" за 2024 год выросла в 1,4 раза и на 1 января 2025 года достигла 400,6 миллиона карт, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год. "Эмиссия карт "Мир" за год выросла в 1,4 раза и на 01.01.2025 достигла 400,6 миллиона карт. Две трети всех карточных операций осуществлялось с использованием карт "Мир", их объем составил 105,9 триллиона рублей. В основном это были платежи за товары и услуги – 86 из 100 операций. Сумма покупок, оплаченных картами "Мир", превысила 42 триллиона рублей", - сообщает ЦБ. Карты "Мир" наделены широким функционалом, включая большой спектр нефинансовых сервисов. Активно развивались социальные и транспортные приложения на базе платежной системы "Мир". Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность оплаты проезда картами "Мир" на наземном транспорте, а также в метрополитенах 7 городов, говорится в отчете. В 61 субъекте Российской Федерации в общественном транспорте запущена собственная платформа Национальной системы платежных карт для безналичной оплаты проезда (в том числе картами "Мир"). В 37 субъектах Российской Федерации реализованы проекты социальных карт и карт жителя на базе карт "Мир" (в 2023 году – в 33 регионах), отмечается там же. "Запущен проект прямых выплат страхового возмещения по вкладам на карты "Мир" совместно с АО "НСПК" и ГК "АСВ". Распространялись механизм прямых социальных выплат на карты "Мир" и схема оплаты социально значимых товаров и услуг с использованием электронного сертификата для льготных категорий граждан. В 2024 году количество карт, зарегистрированных в программе лояльности (кешбэк-сервисе) ПС "Мир", превысило 200 миллионов (рост на 70 миллионов карт по сравнению с 2023 годом). Таким образом, примерно каждая вторая карта "Мир" зарегистрирована в программе лояльности", - говорится в отчете. "Продолжилось обсуждение с зарубежными партнерами вопросов развития инфраструктуры приема карт "Мир" за пределами Российской Федерации", - добавляется там же.
https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов
Эмиссия карт "Мир" в 2024 году выросла в 1,4 раза

Эмиссия карт "Мир" за 2024 год выросла в 1,4 раза и достигла 400,6 миллиона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Эмиссия карт "Мир" за 2024 год выросла в 1,4 раза и на 1 января 2025 года достигла 400,6 миллиона карт, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год.
«
"Эмиссия карт "Мир" за год выросла в 1,4 раза и на 01.01.2025 достигла 400,6 миллиона карт. Две трети всех карточных операций осуществлялось с использованием карт "Мир", их объем составил 105,9 триллиона рублей. В основном это были платежи за товары и услуги – 86 из 100 операций. Сумма покупок, оплаченных картами "Мир", превысила 42 триллиона рублей", - сообщает ЦБ.
Карта Мир от банка ВТБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Россиянам напомнили, в каких странах можно расплатиться картой "Мир"
24 ноября 2024, 07:06
Карты "Мир" наделены широким функционалом, включая большой спектр нефинансовых сервисов. Активно развивались социальные и транспортные приложения на базе платежной системы "Мир". Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность оплаты проезда картами "Мир" на наземном транспорте, а также в метрополитенах 7 городов, говорится в отчете.
В 61 субъекте Российской Федерации в общественном транспорте запущена собственная платформа Национальной системы платежных карт для безналичной оплаты проезда (в том числе картами "Мир"). В 37 субъектах Российской Федерации реализованы проекты социальных карт и карт жителя на базе карт "Мир" (в 2023 году – в 33 регионах), отмечается там же.
"Запущен проект прямых выплат страхового возмещения по вкладам на карты "Мир" совместно с АО "НСПК" и ГК "АСВ". Распространялись механизм прямых социальных выплат на карты "Мир" и схема оплаты социально значимых товаров и услуг с использованием электронного сертификата для льготных категорий граждан. В 2024 году количество карт, зарегистрированных в программе лояльности (кешбэк-сервисе) ПС "Мир", превысило 200 миллионов (рост на 70 миллионов карт по сравнению с 2023 годом). Таким образом, примерно каждая вторая карта "Мир" зарегистрирована в программе лояльности", - говорится в отчете.
"Продолжилось обсуждение с зарубежными партнерами вопросов развития инфраструктуры приема карт "Мир" за пределами Российской Федерации", - добавляется там же.
Карта Мир от банка Сбербанк в Казахстане - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты "Мир"
1 марта, 09:40
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладов
 
 
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