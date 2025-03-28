https://ria.ru/20250328/karma-2007761312.html

Карма — злодейка: как звезды-разлучницы сами оказались брошенками

Карма — злодейка: как звезды-разлучницы сами оказались брошенками - РИА Новости, 28.03.2025

Карма — злодейка: как звезды-разлучницы сами оказались брошенками

"На чужом несчастье счастья не построишь" — гласит народная мудрость. Стоит ли влезать в чужие семьи? Нюша, Волочкова, Овсиенко и другие звезды, которые... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:00:00+03:00

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шоубиз

наталья фатеева

пелагея

татьяна овсиенко

мираж

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "На чужом несчастье счастья не построишь" — гласит народная мудрость. Стоит ли влезать в чужие семьи? Нюша, Волочкова, Овсиенко и другие звезды, которые когда-то разрушили чужой брак, сами оказались брошенными. Эффект бумеранга или простое совпадение? Справедливое возмездие или это просто жизненные испытания?От любовницы до бывшейИстория Нюши (Анны Шурочкиной) и Игоря Сивова начиналось как классический любовный треугольник: она — звезда сцены, он — успешный казанский чиновник. У него уже была жена и двое детей, но это не помешало роману с певицей. Она потребовала от него сделать выбор, и он выбрал ее. Свадьба, двое детей, публичные заявления о семейном счастье — все выглядело идеально.Однако вскоре выяснилось, что Игорь Сивов, будучи женатым на Нюше, завел новую возлюбленную. Когда обман раскрылся, его объяснение было предельно циничным: беременность, мол, лишила его жену былой привлекательности. Нюша подала на развод. Она оказалась в той же роли, которую когда-то заняла сама, разрушая первую семью Сивова.Фиктивная свадьбаАнастасия Волочкова тоже когда-то решилась на роль разлучницы. Бизнесмен Игорь Вдовин ради нее бросил жену и троих детей.Их роман подарил Волочковой единственную дочь Ариадну и громкую свадьбу с дворцами, каретами и полетом на воздушном шаре. Вот только выяснилось, что это была лишь красивая постановка — официально они так и не поженились. Через два года пара рассталась.По словам балерины, Вдовин увлекся йогой и инструкторшей по йоге. Но, возможно, причина кроется в другом: постоянный пиар и шумиха вокруг их отношений просто утомили его. Сам Вдовин позже женился на телеведущей Елене Николаевой, которая родила ему двоих сыновей.Что касается Волочковой, она до сих пор уверяет, что никого не уводила и расплачиваться ей не за что. Ее личная жизнь превратилась в череду коротких романов и анонсов новых свадеб, которые так ни разу и не состоялись. Шпагаты и откровенные фото стали ее главной "визитной карточкой", но до настоящего женского счастья пока далеко.Угнала мужа у АллегровойТатьяна Овсиенко тоже не избежала удара бумеранга. Ее история началась с того, что она увела мужа у самой Ирины Аллегровой — музыканта Владимира Дубовицкого. Это случилось, когда Овсиенко была на пике популярности в группе "Мираж". Молодая, яркая и амбициозная, она легко затмила шальную императрицу, которая была на 15 лет старше.После развода с Аллегровой Дубовицкий и Овсиенко поженились. Пара усыновила мальчика из детского дома, оплатив ему сложную операцию на сердце. Татьяна была образцовой женой и матерью, посвятив себя семье. Но спустя 14 лет ее мир рухнул: выяснилось, что у мужа уже несколько лет длится роман с певицей Юлией Ахоньковой, которая даже успела родить ему дочь. Развод был неизбежным.Любовь навылетНаталья Фатеева, звезда советского кино, всегда привлекала внимание не только своей внешностью, но и бурной личной жизнью. Она увела своего второго мужа, актера Владимира Басова из семьи. Его первая жена, актриса Роза Макогонова, долго страдала от предательства. Говорят, что она даже прокляла Фатееву, но это не остановило красавицу.Сама Наталья, казалось, достигла своего: стала женой известного артиста. Однако этот брак не стал долгим. Фатеева быстро переключилась на нового героя своей жизни.Третьим мужем Натальи стал космонавт Борис Егоров. Она увела его из семьи так же легко, как когда-то Владимира Басова. У пары родилась дочь, и, казалось бы, жизнь наладилась. Но Фатеева снова не удержалась: во время съемок фильма "Песни моря" она закрутила роман с румынским музыкантом Даном Спетару.Ее подруга, актриса Наталья Кустинская, давно мечтавшая о Егорове, воспользовалась ситуацией и рассказала ему об измене жены. Егоров поверил и тут же развелся с Фатеевой, чтобы... жениться на Кустинской. Однако новый брак также оказался недолгим: вскоре Егоров ушел и от Кустинской, найдя новую любовь.История двойного побегаКогда хоккеист Иван Телегин начал встречаться с Пелагеей, он все еще жил в гражданском браке с Евгенией Наур, которая вскоре родила ему сына Марка. Но, вместо того чтобы оформить отношения с матерью своего первенца, хоккеист повел в ЗАГС Пелагею.Пелагея, казалось, была на вершине счастья. Она посвятила себя семье и наслаждалась жизнью рядом с новоиспеченным мужем. Когда родилась дочка Таисия, пара буквально светилась от радости и певица отказалась от гастролей ради ребенка. Идиллия длилась недолго. Телегин ушел к новой пассии — Марии Гончар, дочери обеспеченных родителей. Вскоре он женился на ней, оставив Пелагею с ребенком, как когда-то оставил Наур с сыном.Развод для Пелагеи стал не только эмоциональной, но и финансовой драмой. Несмотря на многомиллионные доходы, Телегин затеял судебные тяжбы за имущество и размер алиментов. А затем сделал неожиданный шаг: оформил запрет на вывоз дочери за границу. Это вызвало широкий резонанс, особенно когда Пелагею с дочерью задержали на границе во время попытки поехать на отдых.Гол в свои воротаАлиса Казьмина в свое время стала той самой разлучницей, которая разрушила семью футболиста Андрея Аршавина. Юлию Барановскую, гражданскую жену Аршавина и мать его троих детей, бросили ради новой любви. Общество осуждало Казьмину за ее роль в этой истории, но она, казалось, получила все, чего хотела: официальный брак, статус жены и ребенка от звезды футбола.Однако семейное счастье продлилось недолго. Алиса узнала об изменах мужа, и история повторилась: развод, судебные разбирательства за алименты и очередной ребенок, с которым Аршавин почти не видится.Свела подругу в могилу?Ольга Орлова увела бизнесмена Александра Карманова у своей же подруги, тоже певицы, Натальи Лагоды. Орлова заявила Лагоде, что беременна от ее гражданского мужа, и пара собирается пожениться.Для Натальи эта ситуация стала двойным предательством. Не справившись с болью, она попыталась покончить с собой, выбросившись из окна пятого этажа. К счастью, она выжила, но получила серьезные травмы. Однако депрессия и горе сломили ее окончательно: Наталья начала спиваться и умерла в 41 год.Самой Ольге брак тоже не принес счастья. Когда их сыну исполнилось три года, Карманов загулял, и пара развелась. Лишь спустя годы Орлова смогла найти новое личное счастье. В 2021 году она вышла замуж за бизнесмена Валерия и недавно родила ему дочь.Шутки кончилисьИстория Кристины Асмус и Гарика Харламова началась на фестивале, где юморист и актриса впервые встретились. Сначала переписка, потом телефонные разговоры, а затем романтический ужин — все выглядело как сценарий из романтического фильма. Правда, с одним нюансом: Харламов был женат на Юлии Лещенко. Но это не остановило ни его, ни Асмус.Пара сыграла свадьбу, родила дочь и долгое время демонстрировала "идеальную семью" в соцсетях. Кристина часто восхищалась мужем, публиковала трогательные фото и рассказывала о семейном счастье. Однако, как говорится, счастье длилось недолго. Харламов и Асмус начали реже появляться вместе, а вскоре объявили о разводе. Причина? Банальная измена. Гарик закрутил роман с актрисой Екатериной Ковальчук, на которой женился в июне 2024 года. Кристина же попыталась начать новую жизнь с актером Романом Евдокимовым, но их отношения не сложились.Мало половинВстреча Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова казалась настоящей любовью с первого взгляда. Футболист, не раздумывая, бросил жену и маленькую дочь ради телеведущей. Пара стала одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе, даже придумав себе общее прозвище — "Тарабузики".Ольга старалась быть идеальной женой: поддерживала карьеру мужа, ладила с его матерью и даже позволила ему общаться с дочерью от первого брака. Но однажды все рухнуло. Тарасов заявил, что полюбил другую — модель Анастасию Костенко. Вскоре он женился на ней, и сегодня у пары четверо детей. Что касается Бузовой, она до сих пор без кольца на безымянном пальце.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья фатеева, пелагея, татьяна овсиенко, мираж