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Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT - РИА Новости, 28.03.2025
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13:59 28.03.2025 (обновлено: 14:01 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/karasin-2007931266.html
Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT
Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT - РИА Новости, 28.03.2025
Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT
На переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались безопасность судоходства в Черном море, использование РФ портов для экспорта... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:59:00+03:00
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сша
swift
россельхозбанк
экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались безопасность судоходства в Черном море, использование РФ портов для экспорта продукции АПК и восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, американцы к этому отнеслись спокойно, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "России 24"."Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, это безопасность судоходства в Черном море. Это восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись", - сказал сенатор.
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сша, swift, россельхозбанк, экономика
США, SWIFT, Россельхозбанк, Экономика
Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT

Карасин: американцы спокойно отнеслись к идее подключить Россельхозбанк к SWIFT

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации России перед началом переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде
Автомобили делегации России перед началом переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобили делегации России перед началом переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались безопасность судоходства в Черном море, использование РФ портов для экспорта продукции АПК и восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, американцы к этому отнеслись спокойно, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "России 24".
"Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, это безопасность судоходства в Черном море. Это восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись", - сказал сенатор.
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