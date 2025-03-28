Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT
Карасин: американцы спокойно отнеслись к идее подключить Россельхозбанк к SWIFT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации России перед началом переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде
Автомобили делегации России перед началом переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались безопасность судоходства в Черном море, использование РФ портов для экспорта продукции АПК и восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, американцы к этому отнеслись спокойно, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "России 24".
"Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, это безопасность судоходства в Черном море. Это восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись", - сказал сенатор.