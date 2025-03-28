https://ria.ru/20250328/karasin-2007931266.html

Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT

Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT - РИА Новости, 28.03.2025

Карасин рассказал о реакции США на идею подключить Россельхозбанк к SWIFT

На переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались безопасность судоходства в Черном море, использование РФ портов для экспорта... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:59:00+03:00

2025-03-28T13:59:00+03:00

2025-03-28T14:01:00+03:00

сша

swift

россельхозбанк

экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались безопасность судоходства в Черном море, использование РФ портов для экспорта продукции АПК и восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, американцы к этому отнеслись спокойно, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "России 24"."Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, это безопасность судоходства в Черном море. Это восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20250328/gosduma-2007847437.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, swift, россельхозбанк, экономика