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Трамп и Карни договорились о переговорах после выборов в Канаде
Трамп и Карни договорились о переговорах после выборов в Канаде - РИА Новости, 28.03.2025
Трамп и Карни договорились о переговорах после выборов в Канаде
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни по итогам прошедшего в пятницу разговора договорились после канадских выборов начать переговоры... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:47:00+03:00
2025-03-28T19:47:00+03:00
2025-03-28T19:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни по итогам прошедшего в пятницу разговора договорились после канадских выборов начать переговоры о новых отношениях двух государств в экономике и обороне, заявили в офисе премьера."Лидеры договорились начать всеобъемлющие переговоры о новых экономических и оборонных отношениях незамедлительно после выборов", - говорится в распространенном сообщении.
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в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни
Трамп и Карни договорились о переговорах после выборов в Канаде
Трамп и Карни начнут переговоры о новых отношениях после выборов в Канаде