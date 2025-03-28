https://ria.ru/20250328/kanada-2008036996.html

Трамп и Карни договорились о переговорах после выборов в Канаде

Трамп и Карни договорились о переговорах после выборов в Канаде - РИА Новости, 28.03.2025

Трамп и Карни договорились о переговорах после выборов в Канаде

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни по итогам прошедшего в пятницу разговора договорились после канадских выборов начать переговоры... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:47:00+03:00

2025-03-28T19:47:00+03:00

2025-03-28T19:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни по итогам прошедшего в пятницу разговора договорились после канадских выборов начать переговоры о новых отношениях двух государств в экономике и обороне, заявили в офисе премьера."Лидеры договорились начать всеобъемлющие переговоры о новых экономических и оборонных отношениях незамедлительно после выборов", - говорится в распространенном сообщении.

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в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни