https://ria.ru/20250328/kanada-2008021465.html
Трамп поговорил с премьером Канады
Трамп поговорил с премьером Канады - РИА Новости, 28.03.2025
Трамп поговорил с премьером Канады
Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, который оказался чрезвычайно продуктивным. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:16:00+03:00
2025-03-28T18:16:00+03:00
2025-03-28T18:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, который оказался чрезвычайно продуктивным."Я только что закончил говорить с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный звонок", - указал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
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в мире, канада, сша, марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Марк Карни, Дональд Трамп
Трамп поговорил с премьером Канады
Трамп назвал разговор с премьером Канады Карни чрезвычайно продуктивным