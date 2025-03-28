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Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:37 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/kamery-2008025625.html
Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье
Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2025
Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье
Более 9,7 тысячи камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных с начала работы,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:37:00+03:00
2025-03-28T18:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бездомные животные
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 9,7 тысячи камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных с начала работы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. По словам министра ведомства Надежды Куртяник, внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на подмосковных улицах продолжается. Точность определения собак в рамках данного проекта достигла 96%. "Оперативно подключаем ее в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему. За время работы нейроконтроллер уже помог выявить 295 случаев бездомных животных и снизил количество обращений и жалоб по данной теме на 20%", – сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Так, искусственный интеллект автоматически распознает безнадзорных животных с помощью камер системы "Безопасный регион". Он фиксирует видеокадр, а также информацию о дате, времени, адресе и количестве обнаруженных собак. После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства для дальнейшей проверки.
https://ria.ru/20250328/podmoskovya-2008018153.html
https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html
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московская область (подмосковье), бездомные животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), бездомные животные
Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье

Более 9,7 тысячи камер подключили к поиску безнадзорных животных в Подмосковье

© Фото : Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской областиКамеры системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных
Камеры системы Безопасный регион подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Камеры системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 9,7 тысячи камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных с начала работы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
По словам министра ведомства Надежды Куртяник, внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на подмосковных улицах продолжается. Точность определения собак в рамках данного проекта достигла 96%.
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"Оперативно подключаем ее в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему. За время работы нейроконтроллер уже помог выявить 295 случаев бездомных животных и снизил количество обращений и жалоб по данной теме на 20%", – сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, искусственный интеллект автоматически распознает безнадзорных животных с помощью камер системы "Безопасный регион". Он фиксирует видеокадр, а также информацию о дате, времени, адресе и количестве обнаруженных собак. После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства для дальнейшей проверки.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)бездомные животные
 
 
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