https://ria.ru/20250328/kamery-2008025625.html

Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье

Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2025

Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье

Более 9,7 тысячи камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных с начала работы,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:37:00+03:00

2025-03-28T18:37:00+03:00

2025-03-28T18:37:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

бездомные животные

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 9,7 тысячи камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных с начала работы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. По словам министра ведомства Надежды Куртяник, внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на подмосковных улицах продолжается. Точность определения собак в рамках данного проекта достигла 96%. "Оперативно подключаем ее в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему. За время работы нейроконтроллер уже помог выявить 295 случаев бездомных животных и снизил количество обращений и жалоб по данной теме на 20%", – сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Так, искусственный интеллект автоматически распознает безнадзорных животных с помощью камер системы "Безопасный регион". Он фиксирует видеокадр, а также информацию о дате, времени, адресе и количестве обнаруженных собак. После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства для дальнейшей проверки.

https://ria.ru/20250328/podmoskovya-2008018153.html

https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бездомные животные