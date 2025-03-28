https://ria.ru/20250328/kamery-2008025625.html
Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье
Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2025
Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье
Более 9,7 тысячи камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных с начала работы,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:37:00+03:00
2025-03-28T18:37:00+03:00
2025-03-28T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 9,7 тысячи камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных с начала работы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. По словам министра ведомства Надежды Куртяник, внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на подмосковных улицах продолжается. Точность определения собак в рамках данного проекта достигла 96%. "Оперативно подключаем ее в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему. За время работы нейроконтроллер уже помог выявить 295 случаев бездомных животных и снизил количество обращений и жалоб по данной теме на 20%", – сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Так, искусственный интеллект автоматически распознает безнадзорных животных с помощью камер системы "Безопасный регион". Он фиксирует видеокадр, а также информацию о дате, времени, адресе и количестве обнаруженных собак. После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства для дальнейшей проверки.
https://ria.ru/20250328/podmoskovya-2008018153.html
https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), бездомные животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), бездомные животные
Число камер по поиску бездомных животных превысило 9,7 тысячи в Подмосковье
Более 9,7 тысячи камер подключили к поиску безнадзорных животных в Подмосковье
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 9,7 тысячи камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных с начала работы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
По словам министра ведомства Надежды Куртяник, внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на подмосковных улицах продолжается. Точность определения собак в рамках данного проекта достигла 96%.
"Оперативно подключаем ее в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему. За время работы нейроконтроллер уже помог выявить 295 случаев бездомных животных и снизил количество обращений и жалоб по данной теме на 20%", – сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, искусственный интеллект автоматически распознает безнадзорных животных с помощью камер системы "Безопасный регион". Он фиксирует видеокадр, а также информацию о дате, времени, адресе и количестве обнаруженных собак. После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства для дальнейшей проверки.