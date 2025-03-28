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Жительницу Камчатки задержали за незаконную прописку 116 мигрантов - РИА Новости, 28.03.2025
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06:40 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/kamchatka-2007852149.html
Жительницу Камчатки задержали за незаконную прописку 116 мигрантов
Жительницу Камчатки задержали за незаконную прописку 116 мигрантов - РИА Новости, 28.03.2025
Жительницу Камчатки задержали за незаконную прописку 116 мигрантов
Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского за незаконную прописку у себя в жилье 116 мигрантов, сообщает... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:40:00+03:00
2025-03-28T06:40:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар – РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского за незаконную прописку у себя в жилье 116 мигрантов, сообщает пресс-служба ведомства. "Выявлен факт нарушения миграционного законодательства 38-летней горожанкой. В 2025 году горожанка продолжила преступную деятельность. С января по март 2025 года она фиктивно поставила на миграционный учет не менее 116 иностранных граждан и за это получала денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась по этой статье. Она незаконно прописывала мигрантов в 2023 и 2024 годах. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи за фиктивную регистрацию законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
Жительницу Камчатки задержали за незаконную прописку 116 мигрантов

Полиция задержала жительницу Камчатки за незаконную прописку 116 мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар – РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского за незаконную прописку у себя в жилье 116 мигрантов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Выявлен факт нарушения миграционного законодательства 38-летней горожанкой. В 2025 году горожанка продолжила преступную деятельность. С января по март 2025 года она фиктивно поставила на миграционный учет не менее 116 иностранных граждан и за это получала денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась по этой статье. Она незаконно прописывала мигрантов в 2023 и 2024 годах. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи за фиктивную регистрацию законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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