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Киев выделил Запорожской области средства на строительство фортификаций - РИА Новости, 28.03.2025
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13:41 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/kabmin-2007926785.html
Киев выделил Запорожской области средства на строительство фортификаций
Киев выделил Запорожской области средства на строительство фортификаций - РИА Новости, 28.03.2025
Киев выделил Запорожской области средства на строительство фортификаций
Правительство Украины выделило 2 миллиона долларов на возведение фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:41:00+03:00
2025-03-28T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Правительство Украины выделило 2 миллиона долларов на возведение фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Украинский премьер Денис Шмыгаль в декабре сообщал, что правительство в 2024 году выделило на строительство фортификационных сооружений на подконтрольной ВСУ части Запорожской области 45 миллионов долларов. "Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Запорожской областной государственной администрации 83 миллиона 320,735 тысяч гривен (порядка 2 миллионов долларов) на осуществление мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства, для завершения строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонительных рубежей", - написал Мельничук. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее сообщал, что украинский парламент создал временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений при обороне Украины. Позднее депутат Марьяна Бузуглая уточнила, что комиссия будет заниматься в том числе вопросами строительства фортификаций.
https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html
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в мире, украина, запорожская область, россия, денис шмыгаль, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, запорожская областная государственная администрация
В мире, Украина, Запорожская область, Россия, Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Запорожская областная государственная администрация
Киев выделил Запорожской области средства на строительство фортификаций

Киев выделил Запорожской области два миллиона долларов на фортификации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Правительство Украины выделило 2 миллиона долларов на возведение фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в декабре сообщал, что правительство в 2024 году выделило на строительство фортификационных сооружений на подконтрольной ВСУ части Запорожской области 45 миллионов долларов.
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"Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Запорожской областной государственной администрации 83 миллиона 320,735 тысяч гривен (порядка 2 миллионов долларов) на осуществление мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства, для завершения строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонительных рубежей", - написал Мельничук.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее сообщал, что украинский парламент создал временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений при обороне Украины. Позднее депутат Марьяна Бузуглая уточнила, что комиссия будет заниматься в том числе вопросами строительства фортификаций.
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В миреУкраинаЗапорожская областьРоссияДенис ШмыгальАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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