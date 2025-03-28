https://ria.ru/20250328/kabmin-2007926785.html

Киев выделил Запорожской области средства на строительство фортификаций

Киев выделил Запорожской области средства на строительство фортификаций - РИА Новости, 28.03.2025

Киев выделил Запорожской области средства на строительство фортификаций

Правительство Украины выделило 2 миллиона долларов на возведение фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:41:00+03:00

2025-03-28T13:41:00+03:00

2025-03-28T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Правительство Украины выделило 2 миллиона долларов на возведение фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Украинский премьер Денис Шмыгаль в декабре сообщал, что правительство в 2024 году выделило на строительство фортификационных сооружений на подконтрольной ВСУ части Запорожской области 45 миллионов долларов. "Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Запорожской областной государственной администрации 83 миллиона 320,735 тысяч гривен (порядка 2 миллионов долларов) на осуществление мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства, для завершения строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонительных рубежей", - написал Мельничук. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее сообщал, что украинский парламент создал временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений при обороне Украины. Позднее депутат Марьяна Бузуглая уточнила, что комиссия будет заниматься в том числе вопросами строительства фортификаций.

https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html

https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская область, россия, денис шмыгаль, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, запорожская областная государственная администрация