https://ria.ru/20250328/jaroslavl-2007952787.html
Нарушения природоохранного законодательства выявлены в Ярославле
Нарушения природоохранного законодательства выявлены в Ярославле - РИА Новости, 28.03.2025
Нарушения природоохранного законодательства выявлены в Ярославле
Нарушения природоохранного законодательства выявлены в ходе проверки предприятий во Фрунзенском районе Ярославля после жалоб жителей на неприятный запах,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:09:00+03:00
2025-03-28T15:09:00+03:00
2025-03-28T16:46:00+03:00
ярославль
михаил евраев
тутаев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Нарушения природоохранного законодательства выявлены в ходе проверки предприятий во Фрунзенском районе Ярославля после жалоб жителей на неприятный запах, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее жители Фрунзенского района Ярославля, а также жители Тутаева пожаловались на неприятный запах. Губернатор сообщил о начале проверок по выявлению источников загрязнения воздуха. "Продолжается комплексная проверка предприятий, которые могут быть источниками неприятного запаха во Фрунзенском районе. Инспекторы регионального министерства лесного хозяйства и природопользования уже проверили АО "Регион-склад", ООО "АДС" и ООО "Агропро". Нарушения выявлены в деятельности каждого", - написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, еще три предприятия проверяются Росприроднадзором и Роспотребнадзором совместно с прокуратурой области. В их числе – АО "Спецторгплюс". Также, по данным главы региона, в рамках проверки зафиксированы превышения загрязняющих выбросов на тутаевском "Фениксе". Сейчас работа предприятия приостановлена судом на месяц за ранее выявленные нарушения. "Окончательные итоги подведем в апреле. Ответственность ждет всех, кто игнорирует экологические требования. Меры будем принимать жесткие – вплоть до закрытия предприятий", - подчеркнул Михаил Евраев.
https://ria.ru/20250327/rybinsk-2007807828.html
https://ria.ru/20250327/remont-2007805742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ярославль, михаил евраев, тутаев
Ярославль, Михаил Евраев, Тутаев, Ярославская область
Нарушения природоохранного законодательства выявлены в Ярославле
Губернатор Евраев: в Ярославле выявили нарушения природоохранных норм
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Нарушения природоохранного законодательства выявлены в ходе проверки предприятий во Фрунзенском районе Ярославля после жалоб жителей на неприятный запах, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Ранее жители Фрунзенского района Ярославля
, а также жители Тутаева
пожаловались на неприятный запах. Губернатор сообщил о начале проверок по выявлению источников загрязнения воздуха.
"Продолжается комплексная проверка предприятий, которые могут быть источниками неприятного запаха во Фрунзенском районе. Инспекторы регионального министерства лесного хозяйства и природопользования уже проверили АО "Регион-склад", ООО "АДС" и ООО "Агропро". Нарушения выявлены в деятельности каждого", - написал Михаил Евраев
в своем Telegram-канале.
По его словам, еще три предприятия проверяются Росприроднадзором и Роспотребнадзором совместно с прокуратурой области. В их числе – АО "Спецторгплюс".
Также, по данным главы региона, в рамках проверки зафиксированы превышения загрязняющих выбросов на тутаевском "Фениксе". Сейчас работа предприятия приостановлена судом на месяц за ранее выявленные нарушения.
"Окончательные итоги подведем в апреле. Ответственность ждет всех, кто игнорирует экологические требования. Меры будем принимать жесткие – вплоть до закрытия предприятий", - подчеркнул Михаил Евраев.