https://ria.ru/20250328/jaroslavl-2007952787.html

Нарушения природоохранного законодательства выявлены в Ярославле

Нарушения природоохранного законодательства выявлены в Ярославле - РИА Новости, 28.03.2025

Нарушения природоохранного законодательства выявлены в Ярославле

Нарушения природоохранного законодательства выявлены в ходе проверки предприятий во Фрунзенском районе Ярославля после жалоб жителей на неприятный запах,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:09:00+03:00

2025-03-28T15:09:00+03:00

2025-03-28T16:46:00+03:00

ярославль

михаил евраев

тутаев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Нарушения природоохранного законодательства выявлены в ходе проверки предприятий во Фрунзенском районе Ярославля после жалоб жителей на неприятный запах, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее жители Фрунзенского района Ярославля, а также жители Тутаева пожаловались на неприятный запах. Губернатор сообщил о начале проверок по выявлению источников загрязнения воздуха. "Продолжается комплексная проверка предприятий, которые могут быть источниками неприятного запаха во Фрунзенском районе. Инспекторы регионального министерства лесного хозяйства и природопользования уже проверили АО "Регион-склад", ООО "АДС" и ООО "Агропро". Нарушения выявлены в деятельности каждого", - написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, еще три предприятия проверяются Росприроднадзором и Роспотребнадзором совместно с прокуратурой области. В их числе – АО "Спецторгплюс". Также, по данным главы региона, в рамках проверки зафиксированы превышения загрязняющих выбросов на тутаевском "Фениксе". Сейчас работа предприятия приостановлена судом на месяц за ранее выявленные нарушения. "Окончательные итоги подведем в апреле. Ответственность ждет всех, кто игнорирует экологические требования. Меры будем принимать жесткие – вплоть до закрытия предприятий", - подчеркнул Михаил Евраев.

https://ria.ru/20250327/rybinsk-2007807828.html

https://ria.ru/20250327/remont-2007805742.html

ярославль

тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, михаил евраев, тутаев