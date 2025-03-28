https://ria.ru/20250328/izrail-2007985826.html

Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана

Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана - РИА Новости, 28.03.2025

Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что армия будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:43:00+03:00

2025-03-28T16:43:00+03:00

2025-03-28T17:36:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что армия будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана. "Крыши домов в районе Дахия в Бейруте будут дрожать за каждую попытку навредить населенным пунктам Галилеи (регион на севере Израиля - ред.). Мы пообещали тишину жителям Галилеи - и так оно и будет. Как я уже сказал, закон Кирьят-Шмоны (город на севере Израиля - ред.) равен закону Бейрута. Если не будет тишины в Кирьят-Шмоне и населённых пунктах Галилеи, то не будет тишины и в Бейруте", - заявил Кац в видеообращении. Министр обороны Израиля обратился к правительству Ливана с требованием обеспечивать соблюдение режима прекращения огня. "Если вы не обеспечите соблюдение соглашения о прекращении огня, то его обеспечим мы", - подчеркнул Кац. Ранее в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. Это был первый удар по ливанской столице с ноября 2024 года, который был осуществлен в ответ на утренний запуск снарядов по северу Израиля из Ливана. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно были обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.

https://ria.ru/20250328/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250328/izrail-2007949378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, бейрут, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024