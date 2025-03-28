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Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана - РИА Новости, 28.03.2025
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16:43 28.03.2025 (обновлено: 17:36 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/izrail-2007985826.html
Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана
Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана - РИА Новости, 28.03.2025
Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что армия будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:43:00+03:00
2025-03-28T17:36:00+03:00
в мире
израиль
ливан
бейрут
исраэль кац
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что армия будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана. "Крыши домов в районе Дахия в Бейруте будут дрожать за каждую попытку навредить населенным пунктам Галилеи (регион на севере Израиля - ред.). Мы пообещали тишину жителям Галилеи - и так оно и будет. Как я уже сказал, закон Кирьят-Шмоны (город на севере Израиля - ред.) равен закону Бейрута. Если не будет тишины в Кирьят-Шмоне и населённых пунктах Галилеи, то не будет тишины и в Бейруте", - заявил Кац в видеообращении. Министр обороны Израиля обратился к правительству Ливана с требованием обеспечивать соблюдение режима прекращения огня. "Если вы не обеспечите соблюдение соглашения о прекращении огня, то его обеспечим мы", - подчеркнул Кац. Ранее в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. Это был первый удар по ливанской столице с ноября 2024 года, который был осуществлен в ответ на утренний запуск снарядов по северу Израиля из Ливана. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно были обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250328/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250328/izrail-2007949378.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана

Минобороны Израиля пообещало наносить удары по Бейруту за обстрелы севера страны

© Getty Images / Anadolu/Houssam ShbaroДым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Houssam Shbaro
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что армия будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана.
«
"Крыши домов в районе Дахия в Бейруте будут дрожать за каждую попытку навредить населенным пунктам Галилеи (регион на севере Израиля - ред.). Мы пообещали тишину жителям Галилеи - и так оно и будет. Как я уже сказал, закон Кирьят-Шмоны (город на севере Израиля - ред.) равен закону Бейрута. Если не будет тишины в Кирьят-Шмоне и населённых пунктах Галилеи, то не будет тишины и в Бейруте", - заявил Кац в видеообращении.
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Министр обороны Израиля обратился к правительству Ливана с требованием обеспечивать соблюдение режима прекращения огня.
«
"Если вы не обеспечите соблюдение соглашения о прекращении огня, то его обеспечим мы", - подчеркнул Кац.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. Это был первый удар по ливанской столице с ноября 2024 года, который был осуществлен в ответ на утренний запуск снарядов по северу Израиля из Ливана.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно были обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреИзраильЛиванБейрутИсраэль КацХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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