Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана
Минобороны Израиля пообещало наносить удары по Бейруту за обстрелы севера страны
© Getty Images / Anadolu/Houssam ShbaroДым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025
© Getty Images / Anadolu/Houssam Shbaro
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что армия будет наносить удары по Бейруту за любой обстрел севера Израиля со стороны Ливана.
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"Крыши домов в районе Дахия в Бейруте будут дрожать за каждую попытку навредить населенным пунктам Галилеи (регион на севере Израиля - ред.). Мы пообещали тишину жителям Галилеи - и так оно и будет. Как я уже сказал, закон Кирьят-Шмоны (город на севере Израиля - ред.) равен закону Бейрута. Если не будет тишины в Кирьят-Шмоне и населённых пунктах Галилеи, то не будет тишины и в Бейруте", - заявил Кац в видеообращении.
Министр обороны Израиля обратился к правительству Ливана с требованием обеспечивать соблюдение режима прекращения огня.
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"Если вы не обеспечите соблюдение соглашения о прекращении огня, то его обеспечим мы", - подчеркнул Кац.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. Это был первый удар по ливанской столице с ноября 2024 года, который был осуществлен в ответ на утренний запуск снарядов по северу Израиля из Ливана.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно были обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.