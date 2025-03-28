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Израильские ВВС атаковали здание в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 28.03.2025
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15:01 28.03.2025 (обновлено: 15:07 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/izrail-2007949378.html
Израильские ВВС атаковали здание в южном пригороде Бейрута
Израильские ВВС атаковали здание в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 28.03.2025
Израильские ВВС атаковали здание в южном пригороде Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла удары по жилому дому в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:01:00+03:00
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БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по жилому дому в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. В многоэтажное здание попали две ракеты. Дом практически полностью уничтожен. Авианалету предшествовали три удара с беспилотников, которые по-прежнему летают в небе над Бейрутом. Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авианалетов пострадали шесть человек, включая двух детей.
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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС атаковали здание в южном пригороде Бейрута

Израильские ВВС атаковали жилой дом в южном пригороде Бейрута

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025
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БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по жилому дому в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
В многоэтажное здание попали две ракеты. Дом практически полностью уничтожен.
Авианалету предшествовали три удара с беспилотников, которые по-прежнему летают в небе над Бейрутом.
Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авианалетов пострадали шесть человек, включая двух детей.
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