https://ria.ru/20250328/izrail-2007949378.html

Израильские ВВС атаковали здание в южном пригороде Бейрута

Израильские ВВС атаковали здание в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 28.03.2025

Израильские ВВС атаковали здание в южном пригороде Бейрута

Израильская боевая авиация нанесла удары по жилому дому в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:01:00+03:00

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БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по жилому дому в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. В многоэтажное здание попали две ракеты. Дом практически полностью уничтожен. Авианалету предшествовали три удара с беспилотников, которые по-прежнему летают в небе над Бейрутом. Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авианалетов пострадали шесть человек, включая двух детей.

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Варвара Скокшина

в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024