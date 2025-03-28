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ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 28.03.2025
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14:59 28.03.2025 (обновлено: 15:07 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/izrail-2007949080.html
ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 28.03.2025
ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии, это был первый удар по... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:59:00+03:00
2025-03-28T15:07:00+03:00
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бейрут
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии, это был первый удар по ливанской столице с ноября 2024 года, когда конфликтующие стороны согласовали режим прекращения огня."Недавно ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру в районе Дахия в Бейруте, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые авиаподразделением террористической организации "Хезболлах" (подразделение 127)", - говорится в сообщении армии Израиля.Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авианалетов пострадали шесть человек, включая двух детей.
https://ria.ru/20250327/izrail-2007613277.html
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в мире, бейрут, израиль, хезболла
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла
ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад с беспилотниками "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии, это был первый удар по ливанской столице с ноября 2024 года, когда конфликтующие стороны согласовали режим прекращения огня.
"Недавно ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру в районе Дахия в Бейруте, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые авиаподразделением террористической организации "Хезболлах" (подразделение 127)", - говорится в сообщении армии Израиля.
Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авианалетов пострадали шесть человек, включая двух детей.
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