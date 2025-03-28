https://ria.ru/20250328/izrail-2007949080.html

ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 28.03.2025

ЦАХАЛ сообщила об атаке на склад "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии, это был первый удар по... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:59:00+03:00

2025-03-28T14:59:00+03:00

2025-03-28T15:07:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке ВВС на склад с беспилотниками движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии, это был первый удар по ливанской столице с ноября 2024 года, когда конфликтующие стороны согласовали режим прекращения огня."Недавно ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру в районе Дахия в Бейруте, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые авиаподразделением террористической организации "Хезболлах" (подразделение 127)", - говорится в сообщении армии Израиля.Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авианалетов пострадали шесть человек, включая двух детей.

https://ria.ru/20250327/izrail-2007613277.html

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Варвара Скокшина

в мире, бейрут, израиль, хезболла