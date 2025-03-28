Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области арестовали депутата по делу об избиении женщины - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/izbienie-2007937448.html
В Калининградской области арестовали депутата по делу об избиении женщины
В Калининградской области арестовали депутата по делу об избиении женщины - РИА Новости, 28.03.2025
В Калининградской области арестовали депутата по делу об избиении женщины
Ленинградский районный суд Калининграда отправил под арест депутата окружного совета Янтарного, обвиняемого в избиении женщины, сообщает пресс-служба областного РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:29:00+03:00
2025-03-28T14:29:00+03:00
происшествия
калининград
россия
калининградская область
янтарный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 мар — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда отправил под арест депутата окружного совета Янтарного, обвиняемого в избиении женщины, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, в ночь на 23 марта возле ресторана "Янтарная Легенда" в Янтарном обвиняемый М., его супруга, их знакомый Р. и неустановленные следствием лица, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, избили местную жительницу. Причиной послужило то, что потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий М. "Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25.05.2025", - говорится в сообщении. Уточняется, что депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УПК РФ (хулиганство). В обоснование ходатайства о заключении под стражу обвиняемого, следователь указал, что М. обвиняется в совершении тяжкого преступления против государственной власти, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, в целях воспрепятствования производству предварительного следствия он скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск с размещением сведений в СМИ. "Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого М. вину признал частично, подтвердив факт причинения потерпевшей телесных повреждений, отрицая факт участия в этом иных лиц, предварительный сговор с ним, а также хулиганский мотив действий", - добавили в пресс-службе. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта по данному делу Р. будет также рассматривается Ленинградским районным судом.
https://ria.ru/20250321/avtomoyka-2006478822.html
https://ria.ru/20250320/bashkiriya-2006244217.html
https://ria.ru/20250320/novoagansk-2006128699.html
калининград
россия
калининградская область
янтарный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, калининградская область, янтарный
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Янтарный
В Калининградской области арестовали депутата по делу об избиении женщины

Депутата окружного совета Янтарного арестовали по обвинению в избиении женщины

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 28 мар — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда отправил под арест депутата окружного совета Янтарного, обвиняемого в избиении женщины, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, в ночь на 23 марта возле ресторана "Янтарная Легенда" в Янтарном обвиняемый М., его супруга, их знакомый Р. и неустановленные следствием лица, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, избили местную жительницу. Причиной послужило то, что потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий М.
Избиение девушек на автомойке в Каменске-Уральском - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На Урале задержали еще одного фигуранта по делу об избиении на автомойке
21 марта, 14:57
"Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25.05.2025", - говорится в сообщении.
Уточняется, что депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УПК РФ (хулиганство).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Жителя Башкирии обвинили в избиении сожительницы до смерти
20 марта, 16:49
В обоснование ходатайства о заключении под стражу обвиняемого, следователь указал, что М. обвиняется в совершении тяжкого преступления против государственной власти, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, в целях воспрепятствования производству предварительного следствия он скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск с размещением сведений в СМИ.
"Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого М. вину признал частично, подтвердив факт причинения потерпевшей телесных повреждений, отрицая факт участия в этом иных лиц, предварительный сговор с ним, а также хулиганский мотив действий", - добавили в пресс-службе.
Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта по данному делу Р. будет также рассматривается Ленинградским районным судом.
Подозреваемый в избиении ребенка в Нижневартовском районе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Появились подробности об избиении ребенка из-за вейпа в Новоаганске
20 марта, 10:23
 
ПроисшествияКалининградРоссияКалининградская областьЯнтарный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала