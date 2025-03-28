В Калининградской области арестовали депутата по делу об избиении женщины
Депутата окружного совета Янтарного арестовали по обвинению в избиении женщины
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 28 мар — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда отправил под арест депутата окружного совета Янтарного, обвиняемого в избиении женщины, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, в ночь на 23 марта возле ресторана "Янтарная Легенда" в Янтарном обвиняемый М., его супруга, их знакомый Р. и неустановленные следствием лица, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, избили местную жительницу. Причиной послужило то, что потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий М.
"Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25.05.2025", - говорится в сообщении.
Уточняется, что депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УПК РФ (хулиганство).
Жителя Башкирии обвинили в избиении сожительницы до смерти
20 марта, 16:49
В обоснование ходатайства о заключении под стражу обвиняемого, следователь указал, что М. обвиняется в совершении тяжкого преступления против государственной власти, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, в целях воспрепятствования производству предварительного следствия он скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск с размещением сведений в СМИ.
"Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого М. вину признал частично, подтвердив факт причинения потерпевшей телесных повреждений, отрицая факт участия в этом иных лиц, предварительный сговор с ним, а также хулиганский мотив действий", - добавили в пресс-службе.
Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта по данному делу Р. будет также рассматривается Ленинградским районным судом.