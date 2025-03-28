https://ria.ru/20250328/isk-2007850755.html

Иск о взыскании денег с экс-полицейских по делу Голунова вернули МВД

Иск о взыскании денег с экс-полицейских по делу Голунова вернули МВД - РИА Новости, 28.03.2025

Иск о взыскании денег с экс-полицейских по делу Голунова вернули МВД

Суд вернул иск МВД России к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Ивана Голунова, о взыскании с них денег из-за нарушений в заявлении, указано в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T06:17:00+03:00

2025-03-28T06:17:00+03:00

2025-03-28T06:17:00+03:00

происшествия

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денис коновалов

сергей бадамшин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд вернул иск МВД России к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Ивана Голунова, о взыскании с них денег из-за нарушений в заявлении, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. МВД ранее уже подавало подобный иск, но в одном из регионов РФ. Тогда иск также был возвращен поскольку дело суду не подсудно и должно рассматриваться в Москве. Ранее адвокат Голунова Сергей Бадамшин утверждал, что ведомство просило взыскать с экс-полицейских 1,5 миллиона рублей — ту сумму, что ранее журналист отсудил у самого МВД. "Исковое заявление МВД России к Уметбаеву Максиму Маратовичу, Феофанову Роману Владимировичу, Сергалиеву Акбару Алиевичу, Ляховцу Игорю Сергеевичу, Коновалову Денису Анатольевичу о взыскании денежных средств - оставить без движения", - сказано в документах столичного суда. Уточняется, что истцу был предоставлено время для устранения недостатков в исковом заявлении до 24 марта включительно. При этом, согласно картотеке столичного суда, повторно иск в суд не поступал. Мосгорсуд в декабре 2022 года удовлетворил иск Голунова и взыскал с МВД в его пользу 1,5 миллиона рублей за причиненный преступлением моральный вред. Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы. В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а в соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь, Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от пяти до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий. Летом 2023 года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области заменил реальное лишение свободы принудительными работами для Коновалова, Уметбаева и Сергалиева. В ноябре того же года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Коновалова.

https://ria.ru/20250328/isk-2007825125.html

https://ria.ru/20250327/deripaska-2007779143.html

https://ria.ru/20250327/pokushenie-2007591141.html

https://ria.ru/20250326/sud-2007335038.html

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