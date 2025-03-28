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В Иране пообещали решительный и твердый ответ на любую угрозу
В Иране пообещали решительный и твердый ответ на любую угрозу - РИА Новости, 28.03.2025
В Иране пообещали решительный и твердый ответ на любую угрозу
Иранский министр информации (разведки) Эсмаил Хатиб заявил, что Тегеран даст "решительный и твёрдый ответ" на любую угрозу со стороны врагов исламской... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:40:00+03:00
2025-03-28T22:40:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 28 мар - РИА Новости. Иранский министр информации (разведки) Эсмаил Хатиб заявил, что Тегеран даст "решительный и твёрдый ответ" на любую угрозу со стороны врагов исламской республики. "Иранский народ выстоит перед любым злом и любым врагом. Мы не боимся никаких угроз. Мы дадим твердый и решительный ответ на любую угрозу со стороны наших врагов (США и Израиля - ред.)", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Хатиба. В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Али Хаменеи
В Иране пообещали решительный и твердый ответ на любую угрозу
Министр разведки Хатиб: Иран ответит на любую угрозу со стороны врагов