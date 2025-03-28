Иран провел новый раунд переговоров с Европой по своей ядерной программе
МИД Ирана: 27 марта прошел раунд переговоров с Европой по ядерной программе
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Иран провел в четверг новый раунд переговоров с Великобританией, Германией и Францией по своей ядерной программе и снятию санкций с Тегерана, заявил в пятницу официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
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"Новый раунд переговоров, направленный на обсуждение и обмен мнениями по различным проблемам как в сфере снятия санкций с Ирана, так и по ядерной программе республики, состоялся в четверг на уровне экспертов в Женеве", - сказал Багаи, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.
Последний раунд переговоров между Ираном и евротройкой состоялся в конце февраля в рамках поездки главы МИД республики Аббаса Аракчи в Женеву для участия в конференции ООН по разоружению. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гариб-Абади, Аракчи обсудил с представителями евротройки ядерную сделку. Он также отметил, что все стороны стремятся к решению проблемы.
Ранее переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.