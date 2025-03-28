https://ria.ru/20250328/iran-2008054140.html

Иран провел новый раунд переговоров с Европой по своей ядерной программе

Иран провел новый раунд переговоров с Европой по своей ядерной программе - РИА Новости, 28.03.2025

Иран провел новый раунд переговоров с Европой по своей ядерной программе

Иран провел в четверг новый раунд переговоров с Великобританией, Германией и Францией по своей ядерной программе и снятию санкций с Тегерана, заявил в пятницу... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:07:00+03:00

2025-03-28T22:07:00+03:00

2025-03-28T22:36:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Иран провел в четверг новый раунд переговоров с Великобританией, Германией и Францией по своей ядерной программе и снятию санкций с Тегерана, заявил в пятницу официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи."Новый раунд переговоров, направленный на обсуждение и обмен мнениями по различным проблемам как в сфере снятия санкций с Ирана, так и по ядерной программе республики, состоялся в четверг на уровне экспертов в Женеве", - сказал Багаи, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.Последний раунд переговоров между Ираном и евротройкой состоялся в конце февраля в рамках поездки главы МИД республики Аббаса Аракчи в Женеву для участия в конференции ООН по разоружению. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гариб-Абади, Аракчи обсудил с представителями евротройки ядерную сделку. Он также отметил, что все стороны стремятся к решению проблемы.Ранее переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250327/iran-2007812041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, европа, великобритания, германия, аббас аракчи, казем гариб-абади, маджид тахт-раванчи, оон