https://ria.ru/20250328/iran-2007939529.html

В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа

В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа - РИА Новости, 28.03.2025

В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа

Письмо президента США Дональда Трампа, направленное иранской стороне, содержало помимо прочего угрозы в адрес Тегерана, исламская республика не потерпит... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:37:00+03:00

2025-03-28T14:37:00+03:00

2025-03-28T14:38:00+03:00

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дональд трамп

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ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Письмо президента США Дональда Трампа, направленное иранской стороне, содержало помимо прочего угрозы в адрес Тегерана, исламская республика не потерпит угрожающий тон, но при этом предприняла все, чтобы оставить открытым окно для дипломатических шагов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе участия в народных шествиях в честь дня Аль-Кудс в Тегеране. Накануне вечером Аракчи сообщил, что Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе. "Письмо президента США было получено и тщательно изучено. В этом письме были и другие аспекты, включая обсуждение угроз, что в любом случае неприемлемо. Мы никому не позволим говорить с иранским народом угрожающим языком. И, конечно, были предприняты усилия, чтобы открыть окно для дипломатических шагов", - сказал Аракчи, слова иранского дипломата были опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007266856.html

https://ria.ru/20250324/gosdep-2006964960.html

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иран

тегеран (город)

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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи