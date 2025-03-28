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В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа - РИА Новости, 28.03.2025
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14:37 28.03.2025 (обновлено: 14:38 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/iran-2007939529.html
В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа
В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа - РИА Новости, 28.03.2025
В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа
Письмо президента США Дональда Трампа, направленное иранской стороне, содержало помимо прочего угрозы в адрес Тегерана, исламская республика не потерпит... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:37:00+03:00
2025-03-28T14:38:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
аббас аракчи
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Письмо президента США Дональда Трампа, направленное иранской стороне, содержало помимо прочего угрозы в адрес Тегерана, исламская республика не потерпит угрожающий тон, но при этом предприняла все, чтобы оставить открытым окно для дипломатических шагов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе участия в народных шествиях в честь дня Аль-Кудс в Тегеране. Накануне вечером Аракчи сообщил, что Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе. "Письмо президента США было получено и тщательно изучено. В этом письме были и другие аспекты, включая обсуждение угроз, что в любом случае неприемлемо. Мы никому не позволим говорить с иранским народом угрожающим языком. И, конечно, были предприняты усилия, чтобы открыть окно для дипломатических шагов", - сказал Аракчи, слова иранского дипломата были опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007266856.html
https://ria.ru/20250324/gosdep-2006964960.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Али Хаменеи
В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран не потерпит угрожающий тон в письме Трампа

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Письмо президента США Дональда Трампа, направленное иранской стороне, содержало помимо прочего угрозы в адрес Тегерана, исламская республика не потерпит угрожающий тон, но при этом предприняла все, чтобы оставить открытым окно для дипломатических шагов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе участия в народных шествиях в честь дня Аль-Кудс в Тегеране.
Накануне вечером Аракчи сообщил, что Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
25 марта, 18:14
"Письмо президента США было получено и тщательно изучено. В этом письме были и другие аспекты, включая обсуждение угроз, что в любом случае неприемлемо. Мы никому не позволим говорить с иранским народом угрожающим языком. И, конечно, были предприняты усилия, чтобы открыть окно для дипломатических шагов", - сказал Аракчи, слова иранского дипломата были опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Госдепе призвали Иран сесть за стол переговоров
24 марта, 14:52
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США
24 марта, 14:22
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампАббас АракчиАли Хаменеи
 
 
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