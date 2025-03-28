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Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 28.03.2025 (обновлено: 14:06 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины
Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины - РИА Новости, 28.03.2025
Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины
Иностранные инструкторы, которые должны были обучать ВСУ пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:37:00+03:00
2025-03-28T14:06:00+03:00
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
youtube
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Иностранные инструкторы, которые должны были обучать ВСУ пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям Украины, после удара ВС России и уехали из страны, сообщил бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России. "У нас был опыт с иностранцами такой: они нам привезли вооружение. Привезли "Браунинги" (пулеметы системы Browning. — Прим. ред.), MK19 (гранатомет производства США. — Прим. ред.), NLAW (противотанковый переносной комплекс. — Прим. ред.). Было их человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один "подарок" со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились. Ну то есть они поняли, что там не шутки, и все убежали домой", — сказал военнослужащий на встрече бойцов отряда имени Максима Кривоноса с иностранными журналистами. Он добавил, что обучаться пользоваться этим оружием украинским военнослужащим пришлось самостоятельно по роликам из YouTube. Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса состоит из военнослужащих ВСУ, добровольно согласившихся перейти на сторону России. Он был создан в ходе проведения специальной военной операции и выполняет боевые задачи на разных участках фронта.
https://ria.ru/20250327/boets-2007691188.html
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украина, россия, сша, вооруженные силы украины, youtube
Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, YouTube, Специальная военная операция на Украине
Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины

Инструкторы-иностранцы сбежали с полигона на Украине после удара ВС России

© AP Photo / Efrem LukatskyИнструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Иностранные инструкторы, которые должны были обучать ВСУ пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям Украины, после удара ВС России и уехали из страны, сообщил бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России.
"У нас был опыт с иностранцами такой: они нам привезли вооружение. Привезли "Браунинги" (пулеметы системы Browning. — Прим. ред.), MK19 (гранатомет производства США. — Прим. ред.), NLAW (противотанковый переносной комплекс. — Прим. ред.). Было их человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один "подарок" со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились. Ну то есть они поняли, что там не шутки, и все убежали домой", — сказал военнослужащий на встрече бойцов отряда имени Максима Кривоноса с иностранными журналистами.
Он добавил, что обучаться пользоваться этим оружием украинским военнослужащим пришлось самостоятельно по роликам из YouTube.
Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса состоит из военнослужащих ВСУ, добровольно согласившихся перейти на сторону России. Он был создан в ходе проведения специальной военной операции и выполняет боевые задачи на разных участках фронта.
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