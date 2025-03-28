https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html

Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины

Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины - РИА Новости, 28.03.2025

Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины

Иностранные инструкторы, которые должны были обучать ВСУ пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T06:37:00+03:00

2025-03-28T06:37:00+03:00

2025-03-28T14:06:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Иностранные инструкторы, которые должны были обучать ВСУ пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям Украины, после удара ВС России и уехали из страны, сообщил бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России. "У нас был опыт с иностранцами такой: они нам привезли вооружение. Привезли "Браунинги" (пулеметы системы Browning. — Прим. ред.), MK19 (гранатомет производства США. — Прим. ред.), NLAW (противотанковый переносной комплекс. — Прим. ред.). Было их человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один "подарок" со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились. Ну то есть они поняли, что там не шутки, и все убежали домой", — сказал военнослужащий на встрече бойцов отряда имени Максима Кривоноса с иностранными журналистами. Он добавил, что обучаться пользоваться этим оружием украинским военнослужащим пришлось самостоятельно по роликам из YouTube. Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса состоит из военнослужащих ВСУ, добровольно согласившихся перейти на сторону России. Он был создан в ходе проведения специальной военной операции и выполняет боевые задачи на разных участках фронта.

https://ria.ru/20250327/boets-2007691188.html

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украина, россия, сша, вооруженные силы украины, youtube