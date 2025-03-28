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В Псковской области погиб инструктор стрелкового тира
В Псковской области погиб инструктор стрелкового тира - РИА Новости, 28.03.2025
В Псковской области погиб инструктор стрелкового тира
Инструктор стрелкового тира центра профессиональной подготовки УМВД по Псковской области погиб во время огневой подготовки, уголовное дело возбуждено по статье... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:57:00+03:00
2025-03-28T20:57:00+03:00
2025-03-28T20:57:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Инструктор стрелкового тира центра профессиональной подготовки УМВД по Псковской области погиб во время огневой подготовки, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по региону. "По версии следствия, 28 марта... во время огневой подготовки в результате неосторожного обращения с боевым стрелковым оружием один из инструкторов учебного центра получил огнестрельное ранение. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, майор полиции скончался на месте происшествия от полученного ранения", – говорится в сообщении. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи осматривают место происшествия, также допрашивают свидетелей. По делу назначены необходимые судебные экспертизы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, псковская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Псковская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Псковской области погиб инструктор стрелкового тира
СК: инструктор учебного центра Псковского УМВД погиб во время огневой подготовки