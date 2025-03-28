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ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины, передает AFP - РИА Новости, 28.03.2025
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19:15 28.03.2025 (обновлено: 19:47 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/import-2008032087.html
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины, передает AFP
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины, передает AFP - РИА Новости, 28.03.2025
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины, передает AFP
ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:15:00+03:00
2025-03-28T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара."ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", — говорится в публикации.В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит. Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007742986.html
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украина, евросоюз, в мире, польша
Украина, Евросоюз, В мире, Польша
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины, передает AFP

AFP: ЕС планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

© AP Photo / Hanna ArhirovaПредприятие по переработке зерна на Украине
Предприятие по переработке зерна на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Hanna Arhirova
Предприятие по переработке зерна на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, передает агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара.
"ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", — говорится в публикации.
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В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.
Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит.
Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
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