Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет обрабатывать все медицинские снимки - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ii-2007843766.html
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет обрабатывать все медицинские снимки
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет обрабатывать все медицинские снимки - РИА Новости, 28.03.2025
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет обрабатывать все медицинские снимки
Искусственный интеллект (ИИ) будет обрабатывать все без исключения медицинские снимки и другие анализы - в ближайшие годы произойдет революция в диагностике,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:26:00+03:00
2025-03-28T04:26:00+03:00
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26d48d6fb70cde2251a8cd84178e2631.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет обрабатывать все без исключения медицинские снимки и другие анализы - в ближайшие годы произойдет революция в диагностике, таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков. "В ближайшие годы сферу медицины ожидает революция благодаря новым возможностям искусственного интеллекта в диагностике. К 2030 году нейросети будут обрабатывать все без исключения медицинские снимки и другие анализы. ИИ будет использовать исторические данные для анализа снимков, сравнивая их со всеми предыдущими случаями", - сказал Марков. Он объяснил, что анализ снимков с помощью ИИ позволит прогнозировать развитие заболевания у конкретного пациента, а также оценивать эффективность различных способов лечения. И, как следствие, врачи смогут быстрее и точнее ставить диагноз и уделять больше времени лечению пациента, объяснил эксперт. Для обучения ИИ нужны большие объемы данных: сначала врачи отмечают на снимках разные патологии, на которые нужно обращать внимание, а потом нейронные сети учатся различать мелкие детали, значимые для постановки диагноза. После обучения ИИ интегрируется в медицинские системы, где он анализирует новые снимки, сравнивает их с предыдущими случаями и предлагает возможные диагнозы. Окончательное решение принимает все же врач на основе выводов, сделанных ИИ. Командная работа технологии и человека улучшает точность диагностики и делает лечение более эффективным. "Искусственный интеллект уже сегодня активно помогает врачам анализировать КТ, МРТ, рентген и ультразвук. Например, на КТ-снимках он может выявить опухоли или внутренние кровотечения, которые сложно увидеть невооруженным глазом. На МРТ показывает детали мягких тканей и помогает определить воспаления или новообразования. На рентгеновских снимках ИИ быстро распознает проблемы с лёгкими или костями, такие как, например, переломы. В ультразвуковых исследованиях технологии ИИ помогают обнаруживать проблемы с сердцем или отклонения в развитии плода", - сказал Марков. По его мнению, создание единой базы данных обезличенных медицинских снимков для обучения нейросетей могла бы вывести Россию в мировые лидеры в области медицинского ИИ. "Visionlabs (входит в MTS AI) участвует в проекте "МосМедИИ", который реализуется в Москве с 2020 года и направлен на использование технологий искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. На платформе сейчас доступны 17 сервисов, которые помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний", - поделился эксперт.
https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007457719.html
https://ria.ru/20250323/ii-2006734137.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_060d69583f980466e05ae06a96acc214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва
Россия, Москва
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет обрабатывать все медицинские снимки

Директор Марков: ИИ сможет обрабатывать медицинские снимки и анализы к 2030 году

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет обрабатывать все без исключения медицинские снимки и другие анализы - в ближайшие годы произойдет революция в диагностике, таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.
"В ближайшие годы сферу медицины ожидает революция благодаря новым возможностям искусственного интеллекта в диагностике. К 2030 году нейросети будут обрабатывать все без исключения медицинские снимки и другие анализы. ИИ будет использовать исторические данные для анализа снимков, сравнивая их со всеми предыдущими случаями", - сказал Марков.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин: технологии ИИ не должны привести к сокращению рабочих мест
26 марта, 14:50
Он объяснил, что анализ снимков с помощью ИИ позволит прогнозировать развитие заболевания у конкретного пациента, а также оценивать эффективность различных способов лечения. И, как следствие, врачи смогут быстрее и точнее ставить диагноз и уделять больше времени лечению пациента, объяснил эксперт.
Для обучения ИИ нужны большие объемы данных: сначала врачи отмечают на снимках разные патологии, на которые нужно обращать внимание, а потом нейронные сети учатся различать мелкие детали, значимые для постановки диагноза. После обучения ИИ интегрируется в медицинские системы, где он анализирует новые снимки, сравнивает их с предыдущими случаями и предлагает возможные диагнозы. Окончательное решение принимает все же врач на основе выводов, сделанных ИИ. Командная работа технологии и человека улучшает точность диагностики и делает лечение более эффективным.
"Искусственный интеллект уже сегодня активно помогает врачам анализировать КТ, МРТ, рентген и ультразвук. Например, на КТ-снимках он может выявить опухоли или внутренние кровотечения, которые сложно увидеть невооруженным глазом. На МРТ показывает детали мягких тканей и помогает определить воспаления или новообразования. На рентгеновских снимках ИИ быстро распознает проблемы с лёгкими или костями, такие как, например, переломы. В ультразвуковых исследованиях технологии ИИ помогают обнаруживать проблемы с сердцем или отклонения в развитии плода", - сказал Марков.
По его мнению, создание единой базы данных обезличенных медицинских снимков для обучения нейросетей могла бы вывести Россию в мировые лидеры в области медицинского ИИ. "Visionlabs (входит в MTS AI) участвует в проекте "МосМедИИ", который реализуется в Москве с 2020 года и направлен на использование технологий искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. На платформе сейчас доступны 17 сервисов, которые помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний", - поделился эксперт.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Названы регионы — лидеры в сфере ИИ
23 марта, 03:38
 
РоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала