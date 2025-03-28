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В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 28.03.2025 (обновлено: 16:09 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/herson-2007968052.html
В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов
В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов - РИА Новости, 28.03.2025
В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов
Ударами в Херсоне поражены пикапы ВСУ с системами для запуска дронов вместе с расчётами операторов БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:08:00+03:00
2025-03-28T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Ударами в Херсоне поражены пикапы ВСУ с системами для запуска дронов вместе с расчётами операторов БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ударили по автовокзалу, уничтожив несколько пикапов с системами для запуска дронов вместе с расчётами дроноводов", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250328/kherson-2007964972.html
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херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов

ВС России уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов в Херсоне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа миномета
Боевая работа миномета - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Ударами в Херсоне поражены пикапы ВСУ с системами для запуска дронов вместе с расчётами операторов БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ударили по автовокзалу, уничтожив несколько пикапов с системами для запуска дронов вместе с расчётами дроноводов", - заявил Лебедев.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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