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В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов
В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов - РИА Новости, 28.03.2025
В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов
Ударами в Херсоне поражены пикапы ВСУ с системами для запуска дронов вместе с расчётами операторов БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:08:00+03:00
2025-03-28T16:08:00+03:00
2025-03-28T16:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Ударами в Херсоне поражены пикапы ВСУ с системами для запуска дронов вместе с расчётами операторов БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ударили по автовокзалу, уничтожив несколько пикапов с системами для запуска дронов вместе с расчётами дроноводов", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250328/kherson-2007964972.html
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В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов
ВС России уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов в Херсоне