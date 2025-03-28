https://ria.ru/20250328/herson-2007968052.html

В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов

В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов - РИА Новости, 28.03.2025

В Херсоне уничтожили пикапы ВСУ с системами для запуска дронов

Ударами в Херсоне поражены пикапы ВСУ с системами для запуска дронов вместе с расчётами операторов БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:08:00+03:00

2025-03-28T16:08:00+03:00

2025-03-28T16:09:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Ударами в Херсоне поражены пикапы ВСУ с системами для запуска дронов вместе с расчётами операторов БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ударили по автовокзалу, уничтожив несколько пикапов с системами для запуска дронов вместе с расчётами дроноводов", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20250328/kherson-2007964972.html

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