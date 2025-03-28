Рейтинг@Mail.ru
В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 28.03.2025 (обновлено: 09:49 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/hakasija-2007856934.html
В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта
В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта - РИА Новости, 28.03.2025
В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта
Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:20:00+03:00
2025-03-28T09:49:00+03:00
происшествия
абакан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007866266_0:0:2317:1303_1920x0_80_0_0_9c9632779a2f4a36ca03362a5f8692d4.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии, сообщает МВД республики. Ранее Народный фронт Хакасии сообщал, что двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, но огонь быстро распространился, и половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут. После тушения криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. "Полицейскими Хакасии возбуждено уголовное дело по факту возгорания офисного помещения по улице Бограда в Абакане… На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды).
https://ria.ru/20250328/vladivostok-2007845970.html
https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html
абакан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007866266_0:0:1737:1303_1920x0_80_0_0_3136eeae9b3f87fc54669a6ff71e8b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, абакан, россия
Происшествия, Абакан, Россия
В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта

Полиция возбудила дело после поджога офиса Народного фронта в Абакане

© Народный фронт в Республике Хакасия/ВКонтактеПоследствия поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане
Последствия поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Народный фронт в Республике Хакасия/ВКонтакте
Последствия поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии, сообщает МВД республики.
Ранее Народный фронт Хакасии сообщал, что двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, но огонь быстро распространился, и половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут. После тушения криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь.
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Названа причина поджога, из-за которого сгорели 22 машины во Владивостоке
Вчера, 04:59
"Полицейскими Хакасии возбуждено уголовное дело по факту возгорания офисного помещения по улице Бограда в Абакане… На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Уфе мужчина поджег почтовое отделение по указанию мошенников
24 декабря 2024, 09:13
 
ПроисшествияАбаканРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала