В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта
Полиция возбудила дело после поджога офиса Народного фронта в Абакане
© Народный фронт в Республике Хакасия/ВКонтактеПоследствия поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане
Последствия поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане
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КРАСНОЯРСК, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии, сообщает МВД республики.
Ранее Народный фронт Хакасии сообщал, что двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, но огонь быстро распространился, и половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут. После тушения криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь.
"Полицейскими Хакасии возбуждено уголовное дело по факту возгорания офисного помещения по улице Бограда в Абакане… На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды).
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