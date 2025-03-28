https://ria.ru/20250328/hakasija-2007856934.html

В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта

В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта - РИА Новости, 28.03.2025

В Хакасии возбудили дело после поджога офиса Народного фронта

Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:20:00+03:00

2025-03-28T08:20:00+03:00

2025-03-28T09:49:00+03:00

происшествия

абакан

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КРАСНОЯРСК, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии, сообщает МВД республики. Ранее Народный фронт Хакасии сообщал, что двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, но огонь быстро распространился, и половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут. После тушения криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. "Полицейскими Хакасии возбуждено уголовное дело по факту возгорания офисного помещения по улице Бограда в Абакане… На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды).

https://ria.ru/20250328/vladivostok-2007845970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, абакан, россия