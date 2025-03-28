https://ria.ru/20250328/gutsul-2008010977.html

В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям

В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям - РИА Новости, 28.03.2025

В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям

Главе Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:33:00+03:00

2025-03-28T17:33:00+03:00

2025-03-28T17:46:00+03:00

кишинев

евгения гуцул

молдавия

в мире

гагаузия

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Главе Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил журналистам прокурор Адриан Скутару."Ей инкриминируют совершение четырех преступлений: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост башкана Гагаузии в 2023 году, фальсификация официальных документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании", — сказал он.Прокурор отказался отвечать, сотрудничает ли Гуцул со следствием."Органами расследования было установлено достаточно причин, чтобы требовать 30-дневный арест. Мы установили достаточно рисков в соответствии с законом, как риск того, что она уклонится от ответственности, а также вероятность попыток негативного воздействия на ход следствия и на предоставление доказательств", — добавил Скутару.Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Прокуроры требуют арестовать ее на 30 суток, но заседание суда по избранию меры пресечения перенесли на 31 марта.Гуцул через своих адвокатов обратилась к президентам России и Турции, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250327/shor-2007666047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, евгения гуцул, молдавия, в мире, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул