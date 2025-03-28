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В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям - РИА Новости, 28.03.2025
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17:33 28.03.2025 (обновлено: 17:46 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008010977.html
В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям
В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям - РИА Новости, 28.03.2025
В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям
Главе Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:33:00+03:00
2025-03-28T17:46:00+03:00
кишинев
евгения гуцул
молдавия
в мире
гагаузия
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Главе Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил журналистам прокурор Адриан Скутару."Ей инкриминируют совершение четырех преступлений: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост башкана Гагаузии в 2023 году, фальсификация официальных документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании", — сказал он.Прокурор отказался отвечать, сотрудничает ли Гуцул со следствием.&quot;Органами расследования было установлено достаточно причин, чтобы требовать 30-дневный арест. Мы установили достаточно рисков в соответствии с законом, как риск того, что она уклонится от ответственности, а также вероятность попыток негативного воздействия на ход следствия и на предоставление доказательств&quot;, — добавил Скутару.Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Прокуроры требуют арестовать ее на 30 суток, но заседание суда по избранию меры пресечения перенесли на 31 марта.Гуцул через своих адвокатов обратилась к президентам России и Турции, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250327/shor-2007666047.html
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кишинев, евгения гуцул, молдавия, в мире, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул
Кишинев, Евгения Гуцул, Молдавия, В мире, Гагаузия, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям

В Кишиневе Гуцул обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Главе Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил журналистам прокурор Адриан Скутару.
"Ей инкриминируют совершение четырех преступлений: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост башкана Гагаузии в 2023 году, фальсификация официальных документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Прокурор отказался отвечать, сотрудничает ли Гуцул со следствием.
«

"Органами расследования было установлено достаточно причин, чтобы требовать 30-дневный арест. Мы установили достаточно рисков в соответствии с законом, как риск того, что она уклонится от ответственности, а также вероятность попыток негативного воздействия на ход следствия и на предоставление доказательств", — добавил Скутару.

Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Прокуроры требуют арестовать ее на 30 суток, но заседание суда по избранию меры пресечения перенесли на 31 марта.
Гуцул через своих адвокатов обратилась к президентам России и Турции, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
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КишиневЕвгения ГуцулМолдавияВ миреГагаузияЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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