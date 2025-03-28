В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям
В Кишиневе Гуцул обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Главе Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил журналистам прокурор Адриан Скутару.
"Ей инкриминируют совершение четырех преступлений: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост башкана Гагаузии в 2023 году, фальсификация официальных документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании", — сказал он.
Прокурор отказался отвечать, сотрудничает ли Гуцул со следствием.
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"Органами расследования было установлено достаточно причин, чтобы требовать 30-дневный арест. Мы установили достаточно рисков в соответствии с законом, как риск того, что она уклонится от ответственности, а также вероятность попыток негативного воздействия на ход следствия и на предоставление доказательств", — добавил Скутару.
Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Прокуроры требуют арестовать ее на 30 суток, но заседание суда по избранию меры пресечения перенесли на 31 марта.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
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