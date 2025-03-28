https://ria.ru/20250328/gutsul-2007959326.html
Суд в Молдавии во второй раз перенес заседание по мере пресечения Гуцул
Суд в Молдавии во второй раз перенес заседание по мере пресечения Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
Суд в Молдавии во второй раз перенес заседание по мере пресечения Гуцул
Заседание суда по мере пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул по делу о ее якобы причастности к незаконному финансировании партии "Шор" перенесли на 31 марта,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:30:00+03:00
2025-03-28T15:30:00+03:00
2025-03-28T17:24:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Заседание суда по мере пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул по делу о ее якобы причастности к незаконному финансировании партии "Шор" перенесли на 31 марта, сообщили на сайте судебных инстанций Молдавии."Заседание по вопросу ходатайства, поданного государственным обвинителем, перенесено по просьбе защитника Морару Сергея и в отсутствие обвиняемой Евгении Гуцул", — указано в материале.В нем также отмечено, что заседание перенесли на 31 марта, на 13:00 по московскому времени.Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html
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молдавия, в мире, гагаузия, россия, евгения гуцул, владимир путин, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Суд в Молдавии во второй раз перенес заседание по мере пресечения Гуцул
Суд в Молдавии перенес заседание по мере пресечения Гуцул на 31 марта