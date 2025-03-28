https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html

Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду

Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду - РИА Новости, 28.03.2025

Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду

Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул представляет собой вызов действующей власти республики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:06:00+03:00

2025-03-28T15:06:00+03:00

2025-03-28T15:10:00+03:00

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россия

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евразийский экономический союз

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гагаузия

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ТИРАСПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул представляет собой вызов действующей власти республики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Евгения Гуцул – это полный антипод Санду, само существование такой фигуры на политическом пространстве Молдавии – это вызов действующей власти... Гуцул предлагает ясную и действенную альтернативу тому совершенно уже себя дискредетировавшему и гибельному для Молдавии курсу, который под флагом евроинтеграции осуществляет Санду", - сказал Шорников. Он напомнил, что Гуцул не намеревалась принимать участия в предстоящих парламентских выборах, она не представляет политическую силу, которая могла бы составить конкуренцию власти на этих выборах в Молдавии. "Но она становится живым напоминанием каждому жителю Молдавии, что страна могла бы прямо сейчас жить иначе: для молдавских фермеров и других производителей могли бы быть открыты рынки России и всего Евразийского экономического союза; жители Молдавии могли бы нормально общаться со своими родственниками, которые работают в России, получать от них поддержку, как это было раньше; Молдавия могла бы получать дешевые российские энергоресурсы и старики не отдавали бы последние деньги за отопление своих жилищ в холодное время года", - отметил собеседник агентства. По его словам, позиция Гуцул сводит на нет огромные средства, которые "режим Санду тратит на оболванивание населения". Именно поэтому Кишинев решил, что ее необходимо нейтрализовать, и эти репрессии, скорее всего, будут продолжены, указал Шорников. "Однако Евгения Гуцул – это не та цель, которая по зубам режиму Санду. Гуцул – политик, который был избран на выборах, она пользуется абсолютной поддержкой жителей автономии. Покушение на ее свободу – это посягательства на права гагаузского народа. Поэтому ее задержание уже имеет международный резонанс и чем дольше Санду будет ограничивать ее свободу, тем хуже будет имидж молдавского президента на международной арене и тем слабее будут позиции правящей партии внутри страны", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007892806.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html

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