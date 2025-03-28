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Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду - РИА Новости, 28.03.2025
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15:06 28.03.2025 (обновлено: 15:10 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html
Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду
Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду - РИА Новости, 28.03.2025
Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду
Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул представляет собой вызов действующей власти республики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:06:00+03:00
2025-03-28T15:10:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
евгения гуцул
евразийский экономический союз
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
гагаузия
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ТИРАСПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул представляет собой вызов действующей власти республики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Евгения Гуцул – это полный антипод Санду, само существование такой фигуры на политическом пространстве Молдавии – это вызов действующей власти... Гуцул предлагает ясную и действенную альтернативу тому совершенно уже себя дискредетировавшему и гибельному для Молдавии курсу, который под флагом евроинтеграции осуществляет Санду", - сказал Шорников. Он напомнил, что Гуцул не намеревалась принимать участия в предстоящих парламентских выборах, она не представляет политическую силу, которая могла бы составить конкуренцию власти на этих выборах в Молдавии. "Но она становится живым напоминанием каждому жителю Молдавии, что страна могла бы прямо сейчас жить иначе: для молдавских фермеров и других производителей могли бы быть открыты рынки России и всего Евразийского экономического союза; жители Молдавии могли бы нормально общаться со своими родственниками, которые работают в России, получать от них поддержку, как это было раньше; Молдавия могла бы получать дешевые российские энергоресурсы и старики не отдавали бы последние деньги за отопление своих жилищ в холодное время года", - отметил собеседник агентства. По его словам, позиция Гуцул сводит на нет огромные средства, которые "режим Санду тратит на оболванивание населения". Именно поэтому Кишинев решил, что ее необходимо нейтрализовать, и эти репрессии, скорее всего, будут продолжены, указал Шорников. "Однако Евгения Гуцул – это не та цель, которая по зубам режиму Санду. Гуцул – политик, который был избран на выборах, она пользуется абсолютной поддержкой жителей автономии. Покушение на ее свободу – это посягательства на права гагаузского народа. Поэтому ее задержание уже имеет международный резонанс и чем дольше Санду будет ограничивать ее свободу, тем хуже будет имидж молдавского президента на международной арене и тем слабее будут позиции правящей партии внутри страны", - подчеркнул Шорников.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007892806.html
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молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, евразийский экономический союз, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, гагаузия
Молдавия, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Евразийский экономический союз, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Гагаузия
Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду

Шорников: Гуцул представляет собой вызов действующей власти в Молдавии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул представляет собой вызов действующей власти республики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
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"Евгения Гуцул – это полный антипод Санду, само существование такой фигуры на политическом пространстве Молдавии – это вызов действующей власти... Гуцул предлагает ясную и действенную альтернативу тому совершенно уже себя дискредетировавшему и гибельному для Молдавии курсу, который под флагом евроинтеграции осуществляет Санду", - сказал Шорников.
Он напомнил, что Гуцул не намеревалась принимать участия в предстоящих парламентских выборах, она не представляет политическую силу, которая могла бы составить конкуренцию власти на этих выборах в Молдавии. "Но она становится живым напоминанием каждому жителю Молдавии, что страна могла бы прямо сейчас жить иначе: для молдавских фермеров и других производителей могли бы быть открыты рынки России и всего Евразийского экономического союза; жители Молдавии могли бы нормально общаться со своими родственниками, которые работают в России, получать от них поддержку, как это было раньше; Молдавия могла бы получать дешевые российские энергоресурсы и старики не отдавали бы последние деньги за отопление своих жилищ в холодное время года", - отметил собеседник агентства.
По его словам, позиция Гуцул сводит на нет огромные средства, которые "режим Санду тратит на оболванивание населения". Именно поэтому Кишинев решил, что ее необходимо нейтрализовать, и эти репрессии, скорее всего, будут продолжены, указал Шорников. "Однако Евгения Гуцул – это не та цель, которая по зубам режиму Санду. Гуцул – политик, который был избран на выборах, она пользуется абсолютной поддержкой жителей автономии. Покушение на ее свободу – это посягательства на права гагаузского народа. Поэтому ее задержание уже имеет международный резонанс и чем дольше Санду будет ограничивать ее свободу, тем хуже будет имидж молдавского президента на международной арене и тем слабее будут позиции правящей партии внутри страны", - подчеркнул Шорников.
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МолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулЕвразийский экономический союзЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ миреГагаузия
 
 
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