https://ria.ru/20250328/gutsul-2007914247.html

В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул

В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025

В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул

Перед парламентскими выборами в Молдавии президент страны Майя Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов, прокомментировал в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:53:00+03:00

2025-03-28T12:53:00+03:00

2025-03-28T12:53:00+03:00

в мире

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владимир джабаров

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Перед парламентскими выборами в Молдавии президент страны Майя Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов, прокомментировал в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. "Осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы. Чтобы удержаться у власти, Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов", - написал Джабаров в пятницу. Он отметил, что Гуцул известна как сторонник укрепления отношений с Россией. "Она открыто говорит, что ставленник "соросят" Майя Санду сфабриковала результаты президентских выборов. Причиной ареста Гуцул может быть и личная неприязнь со стороны Санду", - считает политик. Джабаров напомнил, что в 2023 году за Гуцул проголосовало большинство пришедших на выборы граждан в Гагаузии. После этого её начали преследовать. "Партию "ШОР", от которой она выдвигалась, объявили вне закона. За два года Санду так и не включила Гуцул в состав правительства Молдавии. И это при том, что по закону башкан Гагаузии автоматически становится членом кабинета министров", - подчеркнул законодатель. По мнению Джабарова, Санду понимает, как к ней относится молдавский народ, видит падение рейтингов правящей партии "Действие и солидарность". "За четыре года правления Санду социально-экономическая ситуация серьёзно ухудшилась. Цены на энергоносители ползут вверх, внешний долг вырос в 2,5 раза, экспорт за последние два года упал на 18%", - написал он. Президентские выборы прошли для Санду печально, большинство граждан Молдавии не оценили уловку с проведением в день выборов референдума по вступлению в ЕС, но Санду избежала поражения путём электоральных манипуляций, за счёт неконтролируемого голосования молдавской диаспоры в странах Запада, отметил сенатор. "Евгения Гуцул – далеко не единственный политик в Молдавии, кто открыто обвинил Санду в фальсификации президентских выборов", - подчеркнул Джабаров. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание проходит в пятницу. Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее властями Молдавии, является политическим.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007892806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гагаузия, молдавия, майя санду, евгения гуцул, владимир джабаров, задержание главы гагаузии гуцул