https://ria.ru/20250328/gutsul-2007914247.html
В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул
В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул
Перед парламентскими выборами в Молдавии президент страны Майя Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов, прокомментировал в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:53:00+03:00
2025-03-28T12:53:00+03:00
2025-03-28T12:53:00+03:00
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гагаузия
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евгения гуцул
владимир джабаров
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Перед парламентскими выборами в Молдавии президент страны Майя Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов, прокомментировал в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. "Осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы. Чтобы удержаться у власти, Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов", - написал Джабаров в пятницу. Он отметил, что Гуцул известна как сторонник укрепления отношений с Россией. "Она открыто говорит, что ставленник "соросят" Майя Санду сфабриковала результаты президентских выборов. Причиной ареста Гуцул может быть и личная неприязнь со стороны Санду", - считает политик. Джабаров напомнил, что в 2023 году за Гуцул проголосовало большинство пришедших на выборы граждан в Гагаузии. После этого её начали преследовать. "Партию "ШОР", от которой она выдвигалась, объявили вне закона. За два года Санду так и не включила Гуцул в состав правительства Молдавии. И это при том, что по закону башкан Гагаузии автоматически становится членом кабинета министров", - подчеркнул законодатель. По мнению Джабарова, Санду понимает, как к ней относится молдавский народ, видит падение рейтингов правящей партии "Действие и солидарность". "За четыре года правления Санду социально-экономическая ситуация серьёзно ухудшилась. Цены на энергоносители ползут вверх, внешний долг вырос в 2,5 раза, экспорт за последние два года упал на 18%", - написал он. Президентские выборы прошли для Санду печально, большинство граждан Молдавии не оценили уловку с проведением в день выборов референдума по вступлению в ЕС, но Санду избежала поражения путём электоральных манипуляций, за счёт неконтролируемого голосования молдавской диаспоры в странах Запада, отметил сенатор. "Евгения Гуцул – далеко не единственный политик в Молдавии, кто открыто обвинил Санду в фальсификации президентских выборов", - подчеркнул Джабаров. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание проходит в пятницу. Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее властями Молдавии, является политическим.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007892806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, майя санду, евгения гуцул, владимир джабаров, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Владимир Джабаров, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул
Сенатор Джабаров: Санду избавляется от оппонентов перед парламентскими выборами
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости.
Перед парламентскими выборами в Молдавии президент страны Майя Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов, прокомментировал в своем Telegram-канале
сенатор Владимир Джабаров задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул
пока не выдвинуты.
"Осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы. Чтобы удержаться у власти, Санду
переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов", - написал Джабаров
в пятницу.
Он отметил, что Гуцул известна как сторонник укрепления отношений с Россией. "Она открыто говорит, что ставленник "соросят" Майя Санду сфабриковала результаты президентских выборов. Причиной ареста Гуцул может быть и личная неприязнь со стороны Санду", - считает политик.
Джабаров напомнил, что в 2023 году за Гуцул проголосовало большинство пришедших на выборы граждан в Гагаузии. После этого её начали преследовать. "Партию "ШОР", от которой она выдвигалась, объявили вне закона. За два года Санду так и не включила Гуцул в состав правительства Молдавии. И это при том, что по закону башкан Гагаузии автоматически становится членом кабинета министров", - подчеркнул законодатель.
По мнению Джабарова, Санду понимает, как к ней относится молдавский народ, видит падение рейтингов правящей партии "Действие и солидарность". "За четыре года правления Санду социально-экономическая ситуация серьёзно ухудшилась. Цены на энергоносители ползут вверх, внешний долг вырос в 2,5 раза, экспорт за последние два года упал на 18%", - написал он.
Президентские выборы прошли для Санду печально, большинство граждан Молдавии не оценили уловку с проведением в день выборов референдума по вступлению в ЕС, но Санду избежала поражения путём электоральных манипуляций, за счёт неконтролируемого голосования молдавской диаспоры в странах Запада, отметил сенатор.
"Евгения Гуцул – далеко не единственный политик в Молдавии, кто открыто обвинил Санду в фальсификации президентских выборов", - подчеркнул Джабаров.
Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии
под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание проходит в пятницу. Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее властями Молдавии
, является политическим.