https://ria.ru/20250328/gutsul-2007911145.html

Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов

Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов - РИА Новости, 28.03.2025

Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов

Судебное заседание в Кишиневе, на котором рассматривается вопрос о применении меры пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:40:00+03:00

2025-03-28T12:40:00+03:00

2025-03-28T12:40:00+03:00

в мире

гагаузия

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евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Судебное заседание в Кишиневе, на котором рассматривается вопрос о применении меры пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, продолжается уже более трех часов, передает корреспондент РИА Новости. Слушания продолжилось после перерыва. Гуцул перед началом второй части заседания заявила журналистам, что считает дело против нее политическим. Манифестанты, собравшиеся в поддержку Гуцул, продолжают пикетировать здание суда. К протестующим присоединились новые группы сторонников, прибывшие из различных населенных пунктов Гагаузии. Многие пришли с флагами автономии. "Люди не расходятся, несмотря на длительность процесса", — сообщил корреспонденту РИА Новости один из организаторов митинга. Официальные обвинения в отношении главы Гагаузии так и не были приведены публично.

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007876342.html

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Варвара Скокшина

в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул