https://ria.ru/20250328/gutsul-2007911145.html
Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов
Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов - РИА Новости, 28.03.2025
Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов
Судебное заседание в Кишиневе, на котором рассматривается вопрос о применении меры пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:40:00+03:00
2025-03-28T12:40:00+03:00
2025-03-28T12:40:00+03:00
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гагаузия
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евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Судебное заседание в Кишиневе, на котором рассматривается вопрос о применении меры пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, продолжается уже более трех часов, передает корреспондент РИА Новости. Слушания продолжилось после перерыва. Гуцул перед началом второй части заседания заявила журналистам, что считает дело против нее политическим. Манифестанты, собравшиеся в поддержку Гуцул, продолжают пикетировать здание суда. К протестующим присоединились новые группы сторонников, прибывшие из различных населенных пунктов Гагаузии. Многие пришли с флагами автономии. "Люди не расходятся, несмотря на длительность процесса", — сообщил корреспонденту РИА Новости один из организаторов митинга. Официальные обвинения в отношении главы Гагаузии так и не были приведены публично.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007876342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов
Заседание суда в Кишиневе по делу главы Гагаузии Гуцул идет более трех часов