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Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов - РИА Новости, 28.03.2025
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12:40 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007911145.html
Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов
Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов - РИА Новости, 28.03.2025
Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов
Судебное заседание в Кишиневе, на котором рассматривается вопрос о применении меры пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:40:00+03:00
2025-03-28T12:40:00+03:00
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гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Судебное заседание в Кишиневе, на котором рассматривается вопрос о применении меры пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, продолжается уже более трех часов, передает корреспондент РИА Новости. Слушания продолжилось после перерыва. Гуцул перед началом второй части заседания заявила журналистам, что считает дело против нее политическим. Манифестанты, собравшиеся в поддержку Гуцул, продолжают пикетировать здание суда. К протестующим присоединились новые группы сторонников, прибывшие из различных населенных пунктов Гагаузии. Многие пришли с флагами автономии. "Люди не расходятся, несмотря на длительность процесса", — сообщил корреспонденту РИА Новости один из организаторов митинга. Официальные обвинения в отношении главы Гагаузии так и не были приведены публично.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007876342.html
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в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Заседание суда по делу Гуцул идет уже более трех часов

Заседание суда в Кишиневе по делу главы Гагаузии Гуцул идет более трех часов

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Судебное заседание в Кишиневе, на котором рассматривается вопрос о применении меры пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, продолжается уже более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Слушания продолжилось после перерыва. Гуцул перед началом второй части заседания заявила журналистам, что считает дело против нее политическим.
Манифестанты, собравшиеся в поддержку Гуцул, продолжают пикетировать здание суда. К протестующим присоединились новые группы сторонников, прибывшие из различных населенных пунктов Гагаузии. Многие пришли с флагами автономии. "Люди не расходятся, несмотря на длительность процесса", — сообщил корреспонденту РИА Новости один из организаторов митинга.
Официальные обвинения в отношении главы Гагаузии так и не были приведены публично.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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