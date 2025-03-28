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Гуцул заявила, что дело против нее является политическим - РИА Новости, 28.03.2025
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11:34 28.03.2025 (обновлено: 11:50 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007892806.html
Гуцул заявила, что дело против нее является политическим
Гуцул заявила, что дело против нее является политическим - РИА Новости, 28.03.2025
Гуцул заявила, что дело против нее является политическим
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее властями Молдавии, является политическим. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:34:00+03:00
2025-03-28T11:50:00+03:00
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
в мире
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее властями Молдавии, является политическим.Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которое было запланировано на 27 марта, перенесли на пятницу. Перед зданием кишиневского суда в пятницу собрались сторонники Гуцул, чтобы поддержать её. Заседание проходит за закрытыми дверями. Некоторое время тому назад суд объявил перерыв. По словам адвоката Гуцул, прокуроры предоставили дополнительные материалы, которые суд взял на рассмотрение."Это политическое дело, потому что я – башкан (глава - ред.) Гагаузии", - успела сказать глава региона перед тем, как ее снова завели в зал заседания после объявленного ранее перерыва.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250328/storonniki-2007875447.html
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молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия, в мире
Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия, В мире
Гуцул заявила, что дело против нее является политическим

Гуцул заявила, что дело, возбужденное властями Молдавии, является политическим

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее властями Молдавии, является политическим.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которое было запланировано на 27 марта, перенесли на пятницу. Перед зданием кишиневского суда в пятницу собрались сторонники Гуцул, чтобы поддержать её. Заседание проходит за закрытыми дверями. Некоторое время тому назад суд объявил перерыв. По словам адвоката Гуцул, прокуроры предоставили дополнительные материалы, которые суд взял на рассмотрение.
Представители оппозиции и их сторонники собрались у суда в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Сторонники Гуцул продолжают пикетировать суд в Кишиневе
Вчера, 10:38
"Это политическое дело, потому что я – башкан (глава - ред.) Гагаузии", - успела сказать глава региона перед тем, как ее снова завели в зал заседания после объявленного ранее перерыва.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Свободу Гуцул!. Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве
27 марта, 14:40
 
МолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузияВ мире
 
 
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