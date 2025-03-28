https://ria.ru/20250328/gutsul-2007867115.html

Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе

Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе - РИА Новости, 28.03.2025

Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе

Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и их сторонники собрались у районного суда Кишинева, где рассматривается запрос прокуроров о мере... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:54:00+03:00

2025-03-28T09:54:00+03:00

2025-03-28T13:14:00+03:00

кишинев

в мире

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и их сторонники собрались у районного суда Кишинева, где рассматривается запрос прокуроров о мере пресечения для главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007766475.html

кишинев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кишинев, в мире, евгения гуцул