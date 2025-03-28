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Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе - РИА Новости, 28.03.2025
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09:54 28.03.2025 (обновлено: 13:14 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007867115.html
Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе
Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе - РИА Новости, 28.03.2025
Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе
Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и их сторонники собрались у районного суда Кишинева, где рассматривается запрос прокуроров о мере... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:54:00+03:00
2025-03-28T13:14:00+03:00
кишинев
в мире
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и их сторонники собрались у районного суда Кишинева, где рассматривается запрос прокуроров о мере пресечения для главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007766475.html
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кишинев, в мире, евгения гуцул
Кишинев, В мире, Евгения Гуцул
Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе

Представители блока "Победа" пикетирует суд, где проходит слушание по делу Гуцул

© РИА Новости / Родион Степанчук | Перейти в медиабанкСторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. 28 марта 2025
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Родион Степанчук
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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. 28 марта 2025
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и их сторонники собрались у районного суда Кишинева, где рассматривается запрос прокуроров о мере пресечения для главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным
27 марта, 18:21
 
КишиневВ миреЕвгения Гуцул
 
 
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