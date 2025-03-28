https://ria.ru/20250328/gutsul-2007867115.html
Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе
Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе - РИА Новости, 28.03.2025
Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе
Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и их сторонники собрались у районного суда Кишинева, где рассматривается запрос прокуроров о мере... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:54:00+03:00
2025-03-28T09:54:00+03:00
2025-03-28T13:14:00+03:00
кишинев
в мире
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007919443_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7a5f442defd36b82d21c8cc1cef59bbf.jpg
КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и их сторонники собрались у районного суда Кишинева, где рассматривается запрос прокуроров о мере пресечения для главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007766475.html
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007919443_56:0:1017:721_1920x0_80_0_0_40ea022ba25a21331ed86a6031df9e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, в мире, евгения гуцул
Кишинев, В мире, Евгения Гуцул
Представители блока "Победа" собрались у суда в Кишиневе
Представители блока "Победа" пикетирует суд, где проходит слушание по делу Гуцул