Гуцул доставили в суд в Кишиневе
Главу Гагаузии Гуцул доставили в суд в Кишиневе
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд Кишинева, где должны рассмотреть меру пресечения ее свободы, заявил на митинге в ее поддержку депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску.
"Насколько я понимаю и видел, Евгения Александровну уже привезли. Если заседание не будет закрытым, мы тоже будем там", - заявил Фотеску перед собравшимися на митинг.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Ее адвокат Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу. Перед зданием суда в пятницу собрались сторонники Гуцул в ее поддержку.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.