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Гуцул доставили в суд в Кишиневе - РИА Новости, 28.03.2025
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09:52 28.03.2025 (обновлено: 10:50 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007866817.html
Гуцул доставили в суд в Кишиневе
Гуцул доставили в суд в Кишиневе - РИА Новости, 28.03.2025
Гуцул доставили в суд в Кишиневе
Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд Кишинева, где должны рассмотреть меру пресечения ее свободы, заявил на митинге в ее поддержку депутат парламента... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:52:00+03:00
2025-03-28T10:50:00+03:00
кишинев
евгения гуцул
в мире
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд Кишинева, где должны рассмотреть меру пресечения ее свободы, заявил на митинге в ее поддержку депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску."Насколько я понимаю и видел, Евгения Александровну уже привезли. Если заседание не будет закрытым, мы тоже будем там", - заявил Фотеску перед собравшимися на митинг.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Ее адвокат Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу. Перед зданием суда в пятницу собрались сторонники Гуцул в ее поддержку.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html
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кишинев, евгения гуцул, в мире, задержание главы гагаузии гуцул
Кишинев, Евгения Гуцул, В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул доставили в суд в Кишиневе

Главу Гагаузии Гуцул доставили в суд в Кишиневе

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд Кишинева, где должны рассмотреть меру пресечения ее свободы, заявил на митинге в ее поддержку депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску.
"Насколько я понимаю и видел, Евгения Александровну уже привезли. Если заседание не будет закрытым, мы тоже будем там", - заявил Фотеску перед собравшимися на митинг.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
27 марта, 23:56
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Ее адвокат Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу. Перед зданием суда в пятницу собрались сторонники Гуцул в ее поддержку.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин
27 марта, 18:30
 
КишиневЕвгения ГуцулВ миреЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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