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Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины - РИА Новости, 28.03.2025
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18:28 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/guterresh-2008024270.html
Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины
Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины - РИА Новости, 28.03.2025
Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш, отвечая на идею о временном внешнем управлении на Украине, призвал уважать ее действующие власти, назвав их "легитимными". РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:28:00+03:00
2025-03-28T18:28:00+03:00
в мире
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мурманская область
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владимир зеленский
антониу гутерреш
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ООН, 28 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, отвечая на идею о временном внешнем управлении на Украине, призвал уважать ее действующие власти, назвав их "легитимными". В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать", – сказал Гутерреш журналистам. Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250328/putin-2007954556.html
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998326032.html
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в мире, украина, россия, мурманская область, владимир путин, владимир зеленский, антониу гутерреш, оон, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, ООН, Верховная Рада Украины
Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины

Генсек ООН назвал власть в Киеве легитимной в ответ на идею внешнего управления

© Фото : Eskinder DebebeАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Eskinder Debebe
Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 28 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, отвечая на идею о временном внешнем управлении на Украине, призвал уважать ее действующие власти, назвав их "легитимными".
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков прокомментировал предложение Путина о внешнем управлении на Украине
Вчера, 15:12
«
"На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать", – сказал Гутерреш журналистам.
Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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В миреУкраинаРоссияМурманская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАнтониу ГутеррешООНВерховная Рада Украины
 
 
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