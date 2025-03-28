https://ria.ru/20250328/guterresh-2008024270.html

Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины

Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины - РИА Новости, 28.03.2025

Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш, отвечая на идею о временном внешнем управлении на Украине, призвал уважать ее действующие власти, назвав их "легитимными". РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:28:00+03:00

2025-03-28T18:28:00+03:00

2025-03-28T18:28:00+03:00

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ООН, 28 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, отвечая на идею о временном внешнем управлении на Украине, призвал уважать ее действующие власти, назвав их "легитимными". В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать", – сказал Гутерреш журналистам. Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250328/putin-2007954556.html

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998326032.html

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Наталья Макарова

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