Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины
Генсек ООН назвал власть в Киеве легитимной в ответ на идею внешнего управления
© Фото : Eskinder DebebeАнтониу Гутерреш
© Фото : Eskinder Debebe
Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 28 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, отвечая на идею о временном внешнем управлении на Украине, призвал уважать ее действующие власти, назвав их "легитимными".
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
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"На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать", – сказал Гутерреш журналистам.
Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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