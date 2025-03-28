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Демешин добился решения по выделению средств на новый музтеатр в Хабаровске - РИА Новости, 28.03.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
13:04 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/gubernator-2007917934.html
Демешин добился решения по выделению средств на новый музтеатр в Хабаровске
Демешин добился решения по выделению средств на новый музтеатр в Хабаровске - РИА Новости, 28.03.2025
Демешин добился решения по выделению средств на новый музтеатр в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин добился решения о выделении средств на строительство нового музыкального театра вместо сгоревшего осенью прошлого... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:04:00+03:00
2025-03-28T13:04:00+03:00
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
владимир машков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин добился решения о выделении средств на строительство нового музыкального театра вместо сгоревшего осенью прошлого года. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске 3 октября 2024 года утром. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Жертв не было, была госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП. Сгоревший театр музкомедии начали сносить в январе, процесс займет полгода, сообщал тогда подрядчик, директор компании ООО "Орион" Павел Кнорозов. Он отметил, что остатки здания сохранять нецелесообразно. Президент России Владимир Путин поддержал просьбу Союза театральных деятелей РФ помочь в восстановлении театра, заявил накануне председатель союза Владимир Машков журналистам. Он также выразил надежду, что в самое ближайшее время начнется реконструкция учреждения культуры. "Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил выделить средства на восстановление нашего родного музыкального театра! От имени всех вас, всех ценителей вдохновляющего искусства наших артистов хочу искренне поблагодарить главу государства за отклик на беду Хабаровского края. Огромное спасибо Союзу театральных деятелей России, лично Владимиру Машкову и Валерию Гергиеву - именно они обратились с письмом к президенту, обосновав необходимость скорейшего решения вопроса. Театру - быть", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как сообщил театр музкомедии, радостная новость стала известна во время концерта театра, посвященного международному Дню театра. "В самом начале нашего представления раздался звонок, и мне сообщили, что президент России Владимир Путин дал поручение выделить средства на строительство в Хабаровске нового здания музыкального театра" − рассказал художественный руководитель театра Никита Туранов. Ранее губернатор края заявил, что в качестве единовременной материальной помощи всем работникам (333 человека) музкомедии было выплачено по 20 тысяч рублей. Глава региона сообщил также, что учреждение будет восстанавливаться, на это требуется более 10 миллиардов рублей. Хабаровский краевой академический музыкальный театр – крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году.
https://ria.ru/20250310/natsproekt-2004000135.html
https://ria.ru/20250211/demeshin-1998571515.html
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хабаровск, дмитрий демешин, владимир машков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин, Владимир Машков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Демешин добился решения по выделению средств на новый музтеатр в Хабаровске

Хабаровский губернатор Демешин добился выделения средств на стройку музтеатра

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
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ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин добился решения о выделении средств на строительство нового музыкального театра вместо сгоревшего осенью прошлого года.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске 3 октября 2024 года утром. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Жертв не было, была госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП. Сгоревший театр музкомедии начали сносить в январе, процесс займет полгода, сообщал тогда подрядчик, директор компании ООО "Орион" Павел Кнорозов. Он отметил, что остатки здания сохранять нецелесообразно.
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Президент России Владимир Путин поддержал просьбу Союза театральных деятелей РФ помочь в восстановлении театра, заявил накануне председатель союза Владимир Машков журналистам. Он также выразил надежду, что в самое ближайшее время начнется реконструкция учреждения культуры.
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил выделить средства на восстановление нашего родного музыкального театра! От имени всех вас, всех ценителей вдохновляющего искусства наших артистов хочу искренне поблагодарить главу государства за отклик на беду Хабаровского края. Огромное спасибо Союзу театральных деятелей России, лично Владимиру Машкову и Валерию Гергиеву - именно они обратились с письмом к президенту, обосновав необходимость скорейшего решения вопроса. Театру - быть", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Как сообщил театр музкомедии, радостная новость стала известна во время концерта театра, посвященного международному Дню театра.
"В самом начале нашего представления раздался звонок, и мне сообщили, что президент России Владимир Путин дал поручение выделить средства на строительство в Хабаровске нового здания музыкального театра" − рассказал художественный руководитель театра Никита Туранов.
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Ранее губернатор края заявил, что в качестве единовременной материальной помощи всем работникам (333 человека) музкомедии было выплачено по 20 тысяч рублей. Глава региона сообщил также, что учреждение будет восстанавливаться, на это требуется более 10 миллиардов рублей.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр – крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году.
 
Хабаровский крайХабаровскДмитрий ДемешинВладимир МашковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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