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Алексей Громов: ОПЕК+ решил "приоткрыть краны"

Алексей Громов: ОПЕК+ решил "приоткрыть краны" - РИА Новости, 28.03.2025

Алексей Громов: ОПЕК+ решил "приоткрыть краны"

Страны ОПЕК+ в апреле планируют впервые начать наращивать добычу нефти после более двух лет постоянных ограничений. При этом цены на мировом рынке не столь... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:00:00+03:00

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Страны ОПЕК+ в апреле планируют впервые начать наращивать добычу нефти после более двух лет постоянных ограничений. При этом цены на мировом рынке не столь высоки, и кажется, что это решение их просто уронит. Почему ОПЕК+ принял такое решение, был ли у него другой выбор, и каких цен на "черное золото" стоит ждать в этом году, рассказал в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Беседовала Елена Савинова.– ОПЕК+ несмотря на все ожидания решил начать увеличивать добычу нефти с апреля. Алексей Игоревич, почему, на ваш взгляд, такое решение было принято?– Еще с прошлого года было заметно, что дисциплина части стран ОПЕК+ стала хромать в силу разных причин. Речь идет, прежде всего, о России, Казахстане и Ираке. Цена на нефть в мире, по-видимому, системно снижается и колеблется в районе 70 долларов за баррель, хотя еще в прошлом году она была на уровне 80 долларов. Это заставляет Россию задуматься о том, чтобы продавать больше нефти для поддержания бюджетных доходов. Казахстану поддерживать квоты еще сложнее, так как основную часть добычи обеспечивают соглашения о разделе продукции, где доминируют западные нефтяные компании, которые вообще не подчиняются сделкам ОПЕК+. Правительство юридически на них повлиять не может, поэтому у страны получается соблюдать ограничения только в период ремонтов, модернизации и технического обслуживания добывающих мощностей.У Ирака есть также потребность в наполнении бюджета и инвестициях в отрасль, к тому же там тоже работает много иностранных компаний, на которых не влияет сделка ОПЕК+. Альянс понимает, что дальнейшее давление на страны, чтобы они строго соблюдали текущие ограничения, – тупиковая стратегия, которая может вызвать рост недовольства среди участников. Поэтому то, что ОПЕК+ решил "приоткрыть краны", означает, что он показывает свою гибкость, понимает, что странам нужно больше зарабатывать на фоне падающего рынка. Но при этом альянс продолжает "держать руку на пульсе" мирового нефтяного рынка, предполагая возможность вернуться к ограничениям, если ситуация на нем будет складываться неблагоприятно для экспортеров.– А к чему может привести такое решение?–Нужно с холодной головой оценить прогнозы по спросу и предложению нефти. И здесь три основных агентства – МЭА, ОПЕК и Управление энергетической информации Минэнерго США, ожидают в среднем прирост спроса в 2025 году на 1,4-1,5 миллиона баррелей в сутки. А предложение стран, которые не являются участниками ОПЕК+, вырастет на один миллион баррелей, в первую очередь за счет США, Бразилии и Канады. Нужно понимать, что и добыча нефти в Гайане также постепенно растет, поэтому один миллион баррелей "новой нефти" на рынке – это минимум, который мы ожидаем.ОПЕК+ же в этом году может увеличить добычу примерно на 1,1 миллиона баррелей в сутки за счет постепенного выхода из добровольных сокращений. Причем возможно, что эта цифра будет меньше за счет того, что Россия, Казахстан и Ирак буквально на днях обновили графики компенсаций перепроизводства нефти, допущенного с начала 2024 года. К ним также присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман. Но с учетом опыта прошлого года вопрос соблюдения этих компенсаций вызывает сомнения.Таким образом, полагаю, что мировое предложение нефти в 2025 году потенциально может вырасти суммарно на 1,8-2 миллиона баррелей в сутки, и, казалось бы, оно должно значительно превысить спрос. Но ОПЕК+ закладывает в свое решение и эффект от уже начавшейся политики максимального давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу. Сейчас оценивается, что в Иране добыча может уменьшиться на 250-500 тысяч баррелей в сутки, а Венесуэле – на 250 тысяч. И если ожидания альянса верны, то его решение о наращивании добычи не должно привести к разбалансировке рынка. Да, в отдельные периоды года возможны незначительные отклонения от баланса в ту или иную сторону, но системных проблем для рынка они точно не создадут.– По вашим оценкам, насколько такой расклад вероятен?–По Венесуэле выпадение именно таких объемов вполне вероятно, потому что у нее очень уязвимая позиция по экспорту, так как ее основным покупателем в последнее время были США. Власти последних ранее даже делали исключения для Каракаса в режиме санкций Вашингтона против Венесуэлы, чтобы обеспечить закупку венесуэльской нефти, в первую очередь, в счет долгов Венесуэлы перед американскими компаниями. Что касается Ирана, здесь многое будет зависеть от Китая, насколько он захочет покупать подсанкционную нефть, поскольку Китай –это единственное направление, куда она идет. В принципе, мы видим, что по состоянию на середину февраля падение экспорта иранской нефти составило почти 10%, и если эта тенденция будет продолжаться, то действительно, можно предположить, что объемы иранских поставок упадут и возможно на ту величину, которую ожидает ОПЕК+.– Видите ли риски со стороны спроса, что он может оказаться меньше, чем ожидается?–Основными драйверами роста спроса на рынке нефти являются Китай и Индия. И ситуация с Китаем вызывает больше всего вопросов. Например, в 2024 году он добавил рынку 500 тысяч баррелей в сутки дополнительного спроса, то есть примерно треть от общего прироста. Но раньше Китай обеспечивал половину. В этом году предполагается, что прирост спроса на нефть на китайском рынке продолжит снижаться. То есть страна может добавить рынку, например, 300 тысяч баррелей в сутки в 2025 году. А Индия будет наращивать спрос на уровне тех же самых 300 тысяч баррелей в сутки, то есть пока она не сможет компенсировать потери в росте спроса со стороны Китая. Но понять, как развивается ситуация, можно будет уже по итогам первого полугодия. И, возможно, если Китай будет брать меньше нефти, чем заложено в прогнозы ОПЕК+, то альянс, возможно, уже на встрече в июне вновь вернется к ограничениям добычи.– Есть ощущение, что сила ОПЕК+ снижается, и действия альянса уже не приносят тех результатов, которые были раньше. В частности, у нас появились новые игроки – Бразилия и Гайана, добыча которых будет расти в ближайшие годы. Как они могут повлиять на устойчивость альянса?– Я ожидаю, что основной прирост добычи будет идти именно от этих двух стран. И угрозу от новых нефтедобывающих стран Латинской Америки ощущают и сами страны ОПЕК+, неслучайно и Бразилия, и Гайана несколько лет назад получили приглашение войти в альянс. И в общем-то Бразилия после почти двухлетнего размышления согласилась присоединиться, но пока она категорически отвергает возможность брать на себя обязательства по сокращению добычи. Но факт того, что они уже вошли в этот "клуб", говорит о том, что им тоже интересно поиграть в управление предложением нефти. В Гайане же весь объем добычи обеспечивается зарубежными партнерами, в первую очередь американскими. Поэтому в этой ситуации Гайана никогда, скорее всего, не войдет в какой-либо альянс с ОПЕК+.Однако мы должны понимать, что добыча в США близка к своей максимальной мощности несмотря на планы Трампа увеличивать предложение американской нефти. И рано или поздно нефтепроизводство там начнет снижаться. Поэтому, вероятно, силу ОПЕК+ поддержит то, что рост добычи в Бразилии и Гайане будет компенсирован ее снижением со стороны американцев.– А у других крупных игроков есть еще шанс показать себя?– Из крупных игроков, конечно, не стоит забывать про Канаду и Норвегию. Но мы понимаем, что норвежская добыча уже вышла на полную мощность, и новых крупных проектов в этой стране не ожидается. Поэтому в скором времени доля Норвегии на мировом рынке начнет сокращаться. У Канады же есть вопросы с тем, чем закончится ее противостояние с США, потому что это основной покупатель ее нефти. Если торговая война будет обостряться, то и у этой страны потенциал наращивания добычи окажется существенно ограниченным.– Разве выгодно в текущих условиях достаточно низких цен странам Латинской Америки наращивать добычу?– Начнем с того, что Бразилия и Гайана никогда не играли в ОПЕК+, то есть на повышение цен. Они никогда не воспринимали и не осознавали, что могут быть прайс-мейкерами, а не прайс-тейкерами. То есть они просто рассматривают добычу как дополнительный источник своих бюджетных доходов. Каждая нефтедобывающая страна проходит несколько стадий зрелости, ведь та же Саудовская Аравия тоже начинала с того, что была полностью под властью американских и британских транснациональных корпораций и вообще не понимала, какие доходы может потенциально сулить экспорт нефти. И только по мере становления национальной нефтяной промышленности она пришла к тому, что может влиять на цену.Бразилия и Гайана же, по сравнению с Эр-Риядом, просто дети в этом вопросе и пока рассматривают текущую ситуацию с ростом собственной добычи нефти лишь как возможность больше экспортировать и от этого получать больше доходов. Но если Гайана пока совсем новичок, то Бразилия уже десять лет является крупнейшим производителем в Латинской Америке, поэтому то она и начала присматриваться к участию в альянсе.– А американские компании, которые работают в Гайане, не могут ли начать снижать добычу из-за того, что это невыгодно?– Пока мировая цена на нефть такова, что добыча и в Бразилии, и в Гайане экономически рентабельна. И даже при 55-60 долларах добывать будет выгодно. Но если цена пойдет ниже, то, конечно, Бразилия будет учитывать это в силу интересов государства, а Гайана – корпораций. Но я не думаю, что стоит ждать падения цен до таких величин, особенно в ближайшие месяцы. И я не думаю, что США в условиях ставки на стратегию "бури, детка, бури" будут настолько ронять цены, ведь тогда это создаст проблемы и американским сланцевым компаниям. Я полагаю, что диапазон в 65-70 долларов будет оптимален для всех, и его Трамп постарается сохранить.– Сейчас ведутся переговоры о возможном решении конфликта на Украине. Не исключается и смягчение санкций против России. Может ли ОПЕК+ выиграть от этого, или это дополнительный риск для него?– В этом вряд ли есть какой-то риск, так как фактически наши объемы нефтяного экспорта практически не снизились. Да, уменьшились доходы, так как стало сложнее с точки зрения логистики и платежей, но физически предложение практически не изменилось. Даже после "прощального привета" бывшего президента США Джо Байдена, когда он в январе ввел дополнительные санкции, экспорт уже восстановился. В целом, я думаю, что санкции Евросоюза сняты не будут, но вот американцы могут спокойно приоткрыть возможность поставки на свой рынок российской нефти взамен венесуэльской, на которую они сейчас усиливают давление, так как наша тяжелая нефть как раз подходит по качеству для их нефтеперерабатывающих заводов. Для этого даже не придется снимать санкции, можно просто сделать исключение на определенный период.– Какие цены на нефть на мировом рынке ожидаете в этом году?– Если не произойдет никаких форс-мажоров, цены на нефть будут колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель. "Черными лебедями", которые могут повлиять на этот прогноз, я считаю ситуацию с переговорами по Украине и ожидания по росту спроса на нефть в Китае. Если США и Россия вдруг не смогут найти компромисс в украинском конфликте, то Трамп может начать давить на Индию как крупнейшего покупателя как минимум морской российской нефти. А это может подбросить цены выше этих диапазонов. А если спрос в Китае вырастет сильно меньше прогнозов, это, напротив, опустит котировки.– На ваш взгляд, какая дальнейшая судьба ОПЕК+? Будет ли он в долгосрочной перспективе эффективным?– Альянс существует уже восемь лет, что уже солидный срок. И если он не распался в первые годы своего существования и даже во время пандемии коронавируса, а это могло случиться, то сейчас никаких предпосылок к тому, что он перестанет существовать, я не вижу. Более того, мне кажется, что за это время фактически перестал действовать ОПЕК, который уже не принимает решения отдельно от своих партнеров по ОПЕК+. Участники альянса видят, что этот инструмент реально позволяет больше зарабатывать на нефтяном рынке, чем если бы каждый был сам за себя. И в отличие от организации ОПЕК со строгими правилами и штрафными санкциями, ОПЕК+ – это гибкий механизм, где участники добровольно и свободно берут на себя те или иные обязательства. Я думаю, что альянс и дальше будет стремиться к расширению своего состава участников, приглашать другие нефтедобывающие страны к сотрудничеству.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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