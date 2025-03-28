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Многие гренландские компании отказались обслуживать жену Вэнса - РИА Новости, 28.03.2025
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12:17 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/grenlandtsy-2007905354.html
Многие гренландские компании отказались обслуживать жену Вэнса
Многие гренландские компании отказались обслуживать жену Вэнса - РИА Новости, 28.03.2025
Многие гренландские компании отказались обслуживать жену Вэнса
Гренландцы планировали устроить протесты из-за предстоящего посещения острова женой вице-президента США Джей Ди Вэнса Ушой Вэнс, а многие местные компании... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:17:00+03:00
2025-03-28T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Гренландцы планировали устроить протесты из-за предстоящего посещения острова женой вице-президента США Джей Ди Вэнса Ушой Вэнс, а многие местные компании отказались предоставлять ей услуги, сообщает телеканал NBC со ссылкой на владельца гренландской компании-оператора водного такси Андерса Лаурсена. Ранее директор гренландского турагентства Tupilak Travel Хенрик Скидсбьерг заявил, что они отказались заниматься поездкой жены вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уши Вэнс, на остров, так как опасались, что визит может превратиться в "мероприятие MAGA" (Make America Great Again - лозунг движения президента Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой"). "Многие компании отказались принимать (Ушу - ред.) Вэнс в преддверии ее визита, и обсуждались новые антиамериканские протесты на острове", - говорится в материале телеканала. По словам депутата гренландского парламента Купанук Ольсен, многие вздохнули с облегчением, когда стало известно, что визит четы Вэнсов ограничится только американской военной базой. Делегация из США, включая Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Джей Ди Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита делегация посетит американскую космическую базу Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250320/grenlandiya-2006235254.html
https://ria.ru/20250307/grenlandiya-2003724824.html
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в мире, сша, гренландия, америка, дональд трамп, майк уолтц, nbc
В мире, США, Гренландия, Америка, Дональд Трамп, Майк Уолтц, NBC
Многие гренландские компании отказались обслуживать жену Вэнса

NBC: Гренландские компании отказались принимать жену Вэнса Ушу

© Фото : Unsplash/Marjorie TeoДом в Гренландии
Дом в Гренландии - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Unsplash/Marjorie Teo
Дом в Гренландии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Гренландцы планировали устроить протесты из-за предстоящего посещения острова женой вице-президента США Джей Ди Вэнса Ушой Вэнс, а многие местные компании отказались предоставлять ей услуги, сообщает телеканал NBC со ссылкой на владельца гренландской компании-оператора водного такси Андерса Лаурсена.
Ранее директор гренландского турагентства Tupilak Travel Хенрик Скидсбьерг заявил, что они отказались заниматься поездкой жены вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уши Вэнс, на остров, так как опасались, что визит может превратиться в "мероприятие MAGA" (Make America Great Again - лозунг движения президента Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой").
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"Многие компании отказались принимать (Ушу - ред.) Вэнс в преддверии ее визита, и обсуждались новые антиамериканские протесты на острове", - говорится в материале телеканала.
По словам депутата гренландского парламента Купанук Ольсен, многие вздохнули с облегчением, когда стало известно, что визит четы Вэнсов ограничится только американской военной базой.
Делегация из США, включая Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Джей Ди Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита делегация посетит американскую космическую базу Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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