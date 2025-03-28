Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии
Самолет делегации США с Вэнсом приземлился в Гренландии
© Getty Images / Pool/Jim WatsonВице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс во время прибытия на космическую базу США Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025
© Getty Images / Pool/Jim Watson
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс во время прибытия на космическую базу США Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии, сообщает датская телерадиокомпания DR.
Делегация из США на этой неделе посещает Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
27 марта, 20:13