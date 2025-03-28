https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2008032947.html

Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии

Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии - РИА Новости, 28.03.2025

Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии

Самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:21:00+03:00

2025-03-28T19:21:00+03:00

2025-03-28T19:48:00+03:00

гренландия

в мире

сша

дональд трамп

майк уолтц

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии, сообщает датская телерадиокомпания DR.Делегация из США на этой неделе посещает Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

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гренландия, в мире, сша, дональд трамп, майк уолтц, джеймс дэвид вэнс