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Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии - РИА Новости, 28.03.2025
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19:21 28.03.2025 (обновлено: 19:48 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2008032947.html
Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии
Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии - РИА Новости, 28.03.2025
Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии
Самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:21:00+03:00
2025-03-28T19:48:00+03:00
гренландия
в мире
сша
дональд трамп
майк уолтц
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии, сообщает датская телерадиокомпания DR.Делегация из США на этой неделе посещает Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
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гренландия, в мире, сша, дональд трамп, майк уолтц, джеймс дэвид вэнс
Гренландия, В мире, США, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Джеймс Дэвид Вэнс
Самолет с Вэнсом приземлился в Гренландии

Самолет делегации США с Вэнсом приземлился в Гренландии

© Getty Images / Pool/Jim WatsonВице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс во время прибытия на космическую базу США Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс во время прибытия на космическую базу США Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / Pool/Jim Watson
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс во время прибытия на космическую базу США Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии, сообщает датская телерадиокомпания DR.
Делегация из США на этой неделе посещает Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
27 марта, 20:13
 
ГренландияВ миреСШАДональд ТрампМайк УолтцДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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