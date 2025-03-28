Новый власти Гренландии продолжат курс в сторону независимости
DR: новое правительство Гренландии продолжит движение в сторону независимости
© AP Photo / Emilio MorenattiИлулиссат, Гренландия
© AP Photo / Emilio Morenatti
Илулиссат, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое правительство Гренландии продолжит движение в сторону независимости острова и собирается в скором времени начать переговоры с властями Дании по пересмотру рамок сотрудничества, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на соглашение о коалиции.
В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен.
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"Новое правительство придерживается созданного ранее плана по достижению независимости... Правительство начнет переговоры с датским государством с целью создания обновленных и современных рамок будущего сотрудничества. Статус-кво исключен", - сообщает DR.
По данным телерадиокомпании, отправной точкой переговоров станет двустороннее соглашение о полном равенстве гренландцев и датчан. Кроме того, гренландское правительство собирается разработать план по пересмотру закона о самоуправлении.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.