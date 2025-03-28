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Новый власти Гренландии продолжат курс в сторону независимости - РИА Новости, 28.03.2025
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19:08 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2008031267.html
Новый власти Гренландии продолжат курс в сторону независимости
Новый власти Гренландии продолжат курс в сторону независимости - РИА Новости, 28.03.2025
Новый власти Гренландии продолжат курс в сторону независимости
Новое правительство Гренландии продолжит движение в сторону независимости острова и собирается в скором времени начать переговоры с властями Дании по пересмотру РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:08:00+03:00
2025-03-28T19:08:00+03:00
в мире
гренландия
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дональд трамп
парламентские выборы в гренландии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое правительство Гренландии продолжит движение в сторону независимости острова и собирается в скором времени начать переговоры с властями Дании по пересмотру рамок сотрудничества, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на соглашение о коалиции. В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен. "Новое правительство придерживается созданного ранее плана по достижению независимости... Правительство начнет переговоры с датским государством с целью создания обновленных и современных рамок будущего сотрудничества. Статус-кво исключен", - сообщает DR. По данным телерадиокомпании, отправной точкой переговоров станет двустороннее соглашение о полном равенстве гренландцев и датчан. Кроме того, гренландское правительство собирается разработать план по пересмотру закона о самоуправлении. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html
https://ria.ru/20250324/premer-2006923116.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Парламентские выборы в Гренландии
Новый власти Гренландии продолжат курс в сторону независимости

DR: новое правительство Гренландии продолжит движение в сторону независимости

© AP Photo / Emilio MorenattiИлулиссат, Гренландия
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Илулиссат, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое правительство Гренландии продолжит движение в сторону независимости острова и собирается в скором времени начать переговоры с властями Дании по пересмотру рамок сотрудничества, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на соглашение о коалиции.
В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен.
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"Новое правительство придерживается созданного ранее плана по достижению независимости... Правительство начнет переговоры с датским государством с целью создания обновленных и современных рамок будущего сотрудничества. Статус-кво исключен", - сообщает DR.
По данным телерадиокомпании, отправной точкой переговоров станет двустороннее соглашение о полном равенстве гренландцев и датчан. Кроме того, гренландское правительство собирается разработать план по пересмотру закона о самоуправлении.
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Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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