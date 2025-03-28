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"До 2028-го". Трамп готовит плацдарм против России - РИА Новости, 28.03.2025
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08:00 28.03.2025 (обновлено: 12:28 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2007449310.html
"До 2028-го". Трамп готовит плацдарм против России
"До 2028-го". Трамп готовит плацдарм против России - РИА Новости, 28.03.2025
"До 2028-го". Трамп готовит плацдарм против России
Вашингтон направил в Гренландию делегацию, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, советник президента по национальной безопасности... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:00:00+03:00
2025-03-28T12:28:00+03:00
гренландия
сша
дания
виктор журавлев
дональд трамп
метте фредериксен
евросоюз
мгимо
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Вашингтон направил в Гренландию делегацию, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. По мнению экспертов, они намерены в том числе наладить контакты с местными сепаратистами. Какая судьба ждет крупнейший остров планеты — в материале РИА Новости.Страна викинговВ программе визита — посещение военно-космической базы США Питуффик, гонка собачьих упряжек, осмотр местных достопримечательностей. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз уточнил: задача — "выстроить партнерские отношения с уважением к самоопределению Гренландии".Однако местные считают это провокацией. "Что советник по национальной безопасности забыл у нас? Единственная цель — продемонстрировать власть над нами", — возмутился глава автономии Муте Эгеде.Лидер победившей на недавних выборах партии "Демократы" Йенс Фредерик Нильсен обвинил американцев в неуважении к местному населению, указав на то, что делегацию прислали еще до того, как на острове сформировали новое правительство.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что ни Копенгаген, ни Гренландия никого не приглашали. "Визит должностных лиц США нельзя рассматривать в отрыве от публичных высказываний. Мы к этому относимся серьезно. &lt;…&gt; Я вынуждена отметить, что на Гренландию и Данию оказывают неприемлемое давление. Мы будем этому противостоять", — подчеркнула она.В результате власти королевства решили усилить меры безопасности в Гренландии. В частности, туда направили 37 полицейских и 444 собаки-ищейки.Лед и пламяДональд Трамп все подозрения опроверг. "Это не провокация, а проявление дружелюбия. Мы контактируем со многими в Гренландии. Люди хотят, чтобы их защитили должным образом, чтобы о них позаботились. Это они звонят нам — не мы", — объяснил он.Однако его заместитель Джей Ди Вэнс уточнил: "Дания не справляется, это плохой союзник. Как же разрешить проблему, которая затрагивает наши интересы? Если нам нужна территория Гренландии, значит, президент Трамп ее получит. Его не волнуют крики европейцев. Он отстаивает американские национальные интересы"."Думаю, это произойдет", — сказал Трамп генсеку НАТО Марку Рютте по поводу присоединения острова. Такова логика обеспечения государственной безопасности."У России 40 ледоколов. У нас должна быть защита. Надо заключить сделку на этот счет, а Дания очень далеко и не имеет к этому никакого отношения. Они высадились там 200 лет назад или что-то в этом роде, они говорят, что у них есть права. Не знаю, правда ли; не думаю, что это так", — говорил президент США.Рютте попросил не втягивать альянс в эту историю. На вопрос журналистов, не ожидает ли он ситуации, когда НАТО окажется перед необходимостью выступать посредником между Данией и США по Гренландии, ответил: "Нет, я вижу их интенсивный диалог, сами разберутся".Желание и возможностиЗаведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева отметила в беседе с РИА Новости: с точки зрения американских законов у Трампа нет никаких проблем с аннексией Гренландии. "Достаточно получить простое большинство голосов в конгрессе (а у республиканцев оно есть). По процедуре голосование за расширение госграниц ничем не отличается от любого другого", — подчеркнула она.Вместе с тем в стране эта тема на высоком уровне пока не обсуждается. Демократы говорят, что Трамп просто бредит, а республиканцы помалкивают."Вряд ли Вашингтон решится на аннексию. Все-таки это чревато серьезными последствиями. Но Трамп настроен серьезно. Он опасается, что в Гренландию придет Китай. И, видимо, готовит какую-то сделку по контролю над территорией или ее ресурсами по аналогии с Украиной", — полагает Журавлева.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин допускает, что, направив в Гренландию делегацию, Трамп надеется наладить связи с местными сепаратистами. Однако до сих пор власти США вели себя как слон в посудной лавке и настроили против себя до 80 процентов гренландцев."Технически до 2028-го там вполне можно организовать референдум о независимости. Почти все парламентские партии в разной форме это поддерживают. Единственное, что их останавливает, — экономические перспективы. Дания полностью обеспечивает островитян. Обретя независимость, придется самостоятельно решать свои проблемы. К примеру, в Гренландии есть полезные ископаемые и другие природные ресурсы, но местные настроены сохранить природу нетронутой. К тому же люди не хотят продаваться американцам или тем более оказаться захваченными ими", — указал эксперт в разговоре с РИА Новости.По его словам, на фоне угроз Трампа лояльность гренландцев к Копенгагену усилилась — они теперь видят в датчанах защитников. Конечно, вторжению королевство противостоять не в состоянии, но политическую поддержку вместе с другими странами ЕС обеспечит. В такой ситуации, даже изменив отношение к островитянам, Трампу будет очень трудно сделать им интересное предложение.
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гренландия, сша, дания, виктор журавлев, дональд трамп, метте фредериксен, евросоюз, мгимо, парламентские выборы в гренландии
Гренландия, США, Дания, Виктор Журавлев, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Евросоюз, МГИМО, Парламентские выборы в Гренландии
"До 2028-го". Трамп готовит плацдарм против России

Американист Журавлева: у Трампа не возникнет проблем с аннексией Гренландии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Вашингтон направил в Гренландию делегацию, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. По мнению экспертов, они намерены в том числе наладить контакты с местными сепаратистами. Какая судьба ждет крупнейший остров планеты — в материале РИА Новости.

Страна викингов

В программе визита — посещение военно-космической базы США Питуффик, гонка собачьих упряжек, осмотр местных достопримечательностей. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз уточнил: задача — "выстроить партнерские отношения с уважением к самоопределению Гренландии".
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Однако местные считают это провокацией. "Что советник по национальной безопасности забыл у нас? Единственная цель — продемонстрировать власть над нами", — возмутился глава автономии Муте Эгеде.
Лидер победившей на недавних выборах партии "Демократы" Йенс Фредерик Нильсен обвинил американцев в неуважении к местному населению, указав на то, что делегацию прислали еще до того, как на острове сформировали новое правительство.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что ни Копенгаген, ни Гренландия никого не приглашали. "Визит должностных лиц США нельзя рассматривать в отрыве от публичных высказываний. Мы к этому относимся серьезно. <…> Я вынуждена отметить, что на Гренландию и Данию оказывают неприемлемое давление. Мы будем этому противостоять", — подчеркнула она.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Гренландии Муте Эгеде
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде
В результате власти королевства решили усилить меры безопасности в Гренландии. В частности, туда направили 37 полицейских и 444 собаки-ищейки.

Лед и пламя

Дональд Трамп все подозрения опроверг. "Это не провокация, а проявление дружелюбия. Мы контактируем со многими в Гренландии. Люди хотят, чтобы их защитили должным образом, чтобы о них позаботились. Это они звонят нам — не мы", — объяснил он.
© AP Photo / Julia NikhinsonУша Вэнс
Уша Вэнс - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Уша Вэнс
Однако его заместитель Джей Ди Вэнс уточнил: "Дания не справляется, это плохой союзник. Как же разрешить проблему, которая затрагивает наши интересы? Если нам нужна территория Гренландии, значит, президент Трамп ее получит. Его не волнуют крики европейцев. Он отстаивает американские национальные интересы".
"Думаю, это произойдет", — сказал Трамп генсеку НАТО Марку Рютте по поводу присоединения острова. Такова логика обеспечения государственной безопасности.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Марк Рютте
"У России 40 ледоколов. У нас должна быть защита. Надо заключить сделку на этот счет, а Дания очень далеко и не имеет к этому никакого отношения. Они высадились там 200 лет назад или что-то в этом роде, они говорят, что у них есть права. Не знаю, правда ли; не думаю, что это так", — говорил президент США.
Рютте попросил не втягивать альянс в эту историю. На вопрос журналистов, не ожидает ли он ситуации, когда НАТО окажется перед необходимостью выступать посредником между Данией и США по Гренландии, ответил: "Нет, я вижу их интенсивный диалог, сами разберутся".
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Желание и возможности

Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева отметила в беседе с РИА Новости: с точки зрения американских законов у Трампа нет никаких проблем с аннексией Гренландии. "Достаточно получить простое большинство голосов в конгрессе (а у республиканцев оно есть). По процедуре голосование за расширение госграниц ничем не отличается от любого другого", — подчеркнула она.
© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Вместе с тем в стране эта тема на высоком уровне пока не обсуждается. Демократы говорят, что Трамп просто бредит, а республиканцы помалкивают.
"Вряд ли Вашингтон решится на аннексию. Все-таки это чревато серьезными последствиями. Но Трамп настроен серьезно. Он опасается, что в Гренландию придет Китай. И, видимо, готовит какую-то сделку по контролю над территорией или ее ресурсами по аналогии с Украиной", — полагает Журавлева.
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин допускает, что, направив в Гренландию делегацию, Трамп надеется наладить связи с местными сепаратистами. Однако до сих пор власти США вели себя как слон в посудной лавке и настроили против себя до 80 процентов гренландцев.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия
"Технически до 2028-го там вполне можно организовать референдум о независимости. Почти все парламентские партии в разной форме это поддерживают. Единственное, что их останавливает, — экономические перспективы. Дания полностью обеспечивает островитян. Обретя независимость, придется самостоятельно решать свои проблемы. К примеру, в Гренландии есть полезные ископаемые и другие природные ресурсы, но местные настроены сохранить природу нетронутой. К тому же люди не хотят продаваться американцам или тем более оказаться захваченными ими", — указал эксперт в разговоре с РИА Новости.
По его словам, на фоне угроз Трампа лояльность гренландцев к Копенгагену усилилась — они теперь видят в датчанах защитников. Конечно, вторжению королевство противостоять не в состоянии, но политическую поддержку вместе с другими странами ЕС обеспечит. В такой ситуации, даже изменив отношение к островитянам, Трампу будет очень трудно сделать им интересное предложение.
 
ГренландияСШАДанияВиктор ЖуравлевДональд ТрампМетте ФредериксенЕвросоюзМГИМОПарламентские выборы в Гренландии
 
 
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