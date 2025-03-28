https://ria.ru/20250328/gosizmena-2007855594.html

Жителя Алтайского края осудили за госизмену

Жителя Алтайского края осудили за госизмену - РИА Новости, 28.03.2025

Жителя Алтайского края осудили за госизмену

Жителя Алтайского края приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:09:00+03:00

2025-03-28T08:09:00+03:00

2025-03-28T12:02:00+03:00

происшествия

россия

алтайский край

новоалтайск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

БАРНАУЛ, 28 мар - РИА Новости. Жителя Алтайского края приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. "Установлено, что житель Новоалтайска, 1991 года рождения, инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины установил контакт с представителем террористической организации. Для подтверждения своих намерений записал и направил через сеть Интернет видеозапись с присягой", - говорится в сообщении. Уточняется, что после этого в ходе общения мужчина на протяжении длительного времени неоднократно заявлял о желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. "Исполняя задания "куратора", он собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения… Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания - в колонии строгого режима", - уточняет пресс-служба. Отмечается, что мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и статье 275 (государственная измена) УК России.

https://ria.ru/20250314/fsb-2004914944.html

https://ria.ru/20250327/zhitel-2007658298.html

россия

алтайский край

новоалтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, алтайский край, новоалтайск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)