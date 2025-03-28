https://ria.ru/20250328/gosizmena-2007855594.html
Жителя Алтайского края осудили за госизмену
Жителя Алтайского края осудили за госизмену - РИА Новости, 28.03.2025
Жителя Алтайского края осудили за госизмену
Жителя Алтайского края приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:09:00+03:00
2025-03-28T08:09:00+03:00
2025-03-28T12:02:00+03:00
происшествия
россия
алтайский край
новоалтайск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
БАРНАУЛ, 28 мар - РИА Новости. Жителя Алтайского края приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. "Установлено, что житель Новоалтайска, 1991 года рождения, инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины установил контакт с представителем террористической организации. Для подтверждения своих намерений записал и направил через сеть Интернет видеозапись с присягой", - говорится в сообщении. Уточняется, что после этого в ходе общения мужчина на протяжении длительного времени неоднократно заявлял о желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. "Исполняя задания "куратора", он собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения… Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания - в колонии строгого режима", - уточняет пресс-служба. Отмечается, что мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и статье 275 (государственная измена) УК России.
https://ria.ru/20250314/fsb-2004914944.html
https://ria.ru/20250327/zhitel-2007658298.html
россия
алтайский край
новоалтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, новоалтайск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Новоалтайск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Алтайского края осудили за госизмену
Жителя Алтайского края осудили на 17 лет за госизмену