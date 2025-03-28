https://ria.ru/20250328/gosduma-2007855028.html

В Госдуме назвал бахвальством заявление Макрона о "миротворцах" на Украине

В Госдуме назвал бахвальством заявление Макрона о "миротворцах" на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

В Госдуме назвал бахвальством заявление Макрона о "миротворцах" на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бахвальством заявление президента Франции Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:00:00+03:00

2025-03-28T08:00:00+03:00

2025-03-28T12:39:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бахвальством заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке "миротворческих" сил на Украину. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "миротворцы" стран Запада на Украине не будут находиться на линии фронта, но могут занять позиции в важных городах и на стратегических базах. По его словам, цель этих вооруженных сил - не находиться на линии фронта, а предупреждать новые атаки, занимая города и базы. "Макрон демонстрирует бахвальство, а на деле Евросоюз не готов отправлять войска в воюющую страну и воевать с русскими. Принцип колониальной политики таков, что, если местному царьку обещают войска, но не на линии фронта, значит, армия будет стоять за пределами его страны. По сути, очередной пафос для Украины и игра на публику", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в ЕС царят разногласия по вопросу отправки "миротворцев" на Украину. "Никто толком не может сказать, что они там будут делать, но никто и не хочет воевать за киевский режим. В ЕС готовы красиво "тусить" своими солдатами, но боятся перегнуть палку, чтоб Россия не восприняла это как новую угрозу", - сказал депутат. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.

https://ria.ru/20250328/gosduma-2007848614.html

https://ria.ru/20250324/starmer-2006861205.html

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006209009.html

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украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, дмитрий белик, кир стармер, госдума рф, евросоюз